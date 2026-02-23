Das Aus für eine Reihe von Jugendtreffs aufgrund der unklaren Haushaltslage sorgt jetzt für großen Protest, ein Antifa-Bund nimmt Stellung zur Farbattacke auf den Gasthof zum Mohr, der HFC gewinnt auch gegen Greifswald und startet mit sechs Punkten nach der Winterpause: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 23. Februar 2026, in Halle wichtig ist.

Das ist heute neu am Montag in Halle:

6.38 Uhr – SV Halle feiert seine Bob-Helden

Während Bob-Sportler Thorsten Margis vom SV Halle in Cortina Olympia-Gold holt, verfolgten Freunde und Weggefährten den Rekordsieg in Halle gemeinsam vor dem Fernseher. Warum es dabei heiß herging.

Jubel in Halle - So haben Weggefährten von Thorsten Margis seinen Rekordgewinn erlebt

SV-Halle-Präsident Hardy Gnewuch (r.) jubelt gemeinsam mit Trainerlegende Wolfgang Kühne (vorne). (Foto: Steffen Schellhorn)

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Das war ein erfolgreiches Wochenende

6.28 Uhr – Niclas Stierlin bricht den Bann für den HFC

Der Hallesche FC musste sich im Heimspiel am Samstag gegen Greifswald lange in Geduld üben und blieb trotz Überlegenheit zunächst ungefährlich. Stierlin und Fabrice Hartmann sicherten mit ihren Treffern schließlich den Sieg.

Niclas Stierlin bricht den Bann: HFC siegt auch gegen den Greifswalder FC

Niclas Stierlin (r.) brachte den Halleschen FC gegen den Greifswalder FC in der zweiten Halbzeit in Führung. (Foto: Objektfoto)

Als die Ligaspiele ausfielen, brodelte es intern beim Halleschen FC. Kaufmännischer Leiter Robert Marien könnte seinen Posten verlieren - aber er hat auch Unterstützer. In Folge 39 unseres Podcasts Chemie kennt keine Liga geht es außerdem um eine längere Winterpause, Aufstiegsreform und bevorstehende Spiele.

6.12 Uhr – Großer Protest: Jugendeinrichtungen in Gefahr

In Halle stehen zahlreiche soziale Einrichtungen vor dem Aus. Grund dafür ist die katastrophale Haushaltslage der Stadt. Nach dem Aus für den „Blauen Elefanten“ auf der Silberhöhe machen jetzt weitere Treffs dicht - jetzt soll vor dem Stadtrat protestiert werden.

Einrichtungen in Gefahr: Großer Protest gegen die Schließungen von Jugendtreffs in Halle

An der Grünen Villa in Neustadt hat keiner mehr Grund zum Jubeln. . (Archivfoto: Winkler)

Die Geldprobleme der Verwaltung sollten nicht auf dem Rücken von Jugendlichen ausgebreitet werden, findet Jonas Nayda in seinem Kommentar.

5.54 Uhr – Antifa-Bund äußert sich zu Farbattacke

Die offensichtlich politische Farbattacke auf das denkmalgeschützte Gebäude in der Burgstraße hat eine Debatte ausgelöst. Ein antifaschistischer Verband hat sich jetzt zu dem Fall geäußert.

Verband setzt sich gegen Rassismus ein: Antifa-Bund äußert sich zu Schmiererei am „Gasthof zum Mohr“ in Halle

Der alte "Gasthof zum Mohr" in der Burgstraße in Halle wurde Anfang Februar beschmiert. (Foto: Jan Wätzold)

