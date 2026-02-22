Während Bob-Sportler Thorsten Margis vom SV Halle in Cortina Olympia-Gold holt, verfolgten Freunde und Weggefährten den Rekordsieg in Halle gemeinsam vor dem Fernseher. Warum es dabei heiß herging.

Jubel in Halle - So haben Weggefährten von Thorsten Margis seinen Rekordgewinn erlebt

Halle (Saale)/MZ. - Ein paar winzig kleine Schweißperlen standen SV-Halle-Präsident Hardy Gnewuch auf der Stirn, kurz bevor die deutsche Viererbob-Mannschaft um Pilot Johannes Lochner in den entscheidenden letzten Lauf des Olympia-Finales startete. Einer der Anschieber, 36-jährige Thorsten Margis vom SV Halle, konnte nicht nur die Goldmedaille nach Halle holen, sondern damit gleichzeitig zum erfolgreichsten Bob-Sportler in der Geschichte der olympischen Winterspiele überhaupt werden. Eine Aussicht, die verständlicherweise Hitzewallungen hervorrufen kann.