KI im Merseburger Rathaus Merseburg schaltet Chatbot „Charly“ frei – er soll Bürgeranfragen beantworten
Ab dem 2. März übernimmt eine Künstliche Intelligenz in Merseburg Anrufe und Webfragen. „Charly“ soll die Fachämter entlasten – doch noch wird er von Mitarbeitern auf Herz und Nieren geprüft.
22.02.2026, 18:00
Merseburg/MZ - Normalerweise gehe man pfleglich mit Mitarbeitern in der Einarbeitungszeit um, beteuert Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). „Aber Charly wird gequält.“ Arbeitsrechtlich ist das vertretbar, weil es sich bei Charly nicht um einen Menschen handelt, sondern um einen Chatbot, ein Programm, das künftig der erste Ansprechpartner für Bürger sein soll. Die Stadtverwaltung plant, ihn am 2. März sowohl auf ihrer zentralen Telefonnummer als auch auf ihrer Website scharfzuschalten.