Ab dem 2. März übernimmt eine Künstliche Intelligenz in Merseburg Anrufe und Webfragen. „Charly“ soll die Fachämter entlasten – doch noch wird er von Mitarbeitern auf Herz und Nieren geprüft.

Die Stadtverwaltung Merseburg setzt ab März auf eine KI als ersten Ansprechpartner für Bürger. Der Bot soll rund um die Uhr erreichbar sein. Noch steckt er in einer harten Einarbeitungsphase.

Merseburg/MZ - Normalerweise gehe man pfleglich mit Mitarbeitern in der Einarbeitungszeit um, beteuert Merseburgs Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU). „Aber Charly wird gequält.“ Arbeitsrechtlich ist das vertretbar, weil es sich bei Charly nicht um einen Menschen handelt, sondern um einen Chatbot, ein Programm, das künftig der erste Ansprechpartner für Bürger sein soll. Die Stadtverwaltung plant, ihn am 2. März sowohl auf ihrer zentralen Telefonnummer als auch auf ihrer Website scharfzuschalten.