Milliarden sollen in den Strukturwandel gesteckt werden, doch die Mittel fließen nur spärlich ab. Die Kommunen ächzen laut Landrat Götz Ulrich unter den bürokratischen Vorgaben.

Landrat Götz Ulrich zu Fördermittelstau: „Wir kontrollieren uns fast zu Tode“

Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, beklagt die langen Genehmigungsverfahre bei den Strukturfondsmitteln.

Halle/MZ. - Ende vergangenen Jahres hat es für den kleinen Ort Reuden im Burgenlandkreis frohe Kunde gegeben: Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überbrachte einen Fördermittelbescheid von knapp sieben Millionen Euro für den Bau eines Ärztehauses im ehemaligen Bahnhof. Das Geld stammt aus dem Fördertopf für Strukturfondsmittel.