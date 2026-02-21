weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  Strukturfondsmittel in Sachsen-Anhalt: Landrat Götz Ulrich zu Fördermittelstau: „Wir kontrollieren uns fast zu Tode"

Milliarden sollen in den Strukturwandel gesteckt werden, doch die Mittel fließen nur spärlich ab. Die Kommunen ächzen laut Landrat Götz Ulrich unter den bürokratischen Vorgaben.

Von Steffen Höhne Aktualisiert: 22.02.2026, 16:29
Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, beklagt die langen Genehmigungsverfahre bei den Strukturfondsmitteln.
Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, beklagt die langen Genehmigungsverfahre bei den Strukturfondsmitteln. Foto: Jan Woitas/dpa

Halle/MZ. - Ende vergangenen Jahres hat es für den kleinen Ort Reuden im Burgenlandkreis frohe Kunde gegeben: Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) überbrachte einen Fördermittelbescheid von knapp sieben Millionen Euro für den Bau eines Ärztehauses im ehemaligen Bahnhof. Das Geld stammt aus dem Fördertopf für Strukturfondsmittel.