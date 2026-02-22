Ende der „fünften Jahreszeit“ Das war der Karnevalsumzug in Großgörschen - mit vielen Bildern
Großgörschener Jecken setzen der Session das I-Tüpfelchen auf.
Aktualisiert: 22.02.2026, 16:06
Großgörschen - Karneval ist jedes Jahr. Das besondere Spektakel vom Samstag erfreut die Einwohner von Großgörschen, Kleingörschen, Kaja und Rahna aber nur alle zehn Jahre. Denn nur in „runden“ Jahren veranstaltet der Görschener Karneval einen Festumzug durch die Dörfer, in diesem Jahr anlässlich seiner 70. Session.