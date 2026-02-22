Das war der Karnevalsumzug in Großgörschen - mit vielen Bildern

Beim Festumzug durch Großgörschen, Kleingörschen, Kaja und Rahna wurde nicht mit Konfetti gegeizt.

Großgörschen - Karneval ist jedes Jahr. Das besondere Spektakel vom Samstag erfreut die Einwohner von Großgörschen, Kleingörschen, Kaja und Rahna aber nur alle zehn Jahre. Denn nur in „runden“ Jahren veranstaltet der Görschener Karneval einen Festumzug durch die Dörfer, in diesem Jahr anlässlich seiner 70. Session.