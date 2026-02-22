Viel teurer, als gedacht: Stadt Naumburg erteilt der Wiederbelebung der Alten Punschrauer Straße eine Absage. Jetzt kommt ein Projekt zum Tragen, das schon in der Schublade lag. Indes muss das Land infolge der Umgehungsstraße B87n Flächen entsiegeln.

Die Alte Punschrauer Straße wird nicht als Durchfahrt dienen, zu großen Teilen vielmehr entsiegelt und in Grünland verwandelt.

Punschrau. - Es war im März letzten Jahres, als die Punschrauer hoffen durften: Bei einem Besuch von Landesstraßenbaubehörde und Stadt wurde signalisiert, dass die Alte Punschrauer Straße irgendwie doch noch einen Nutzen haben könnte. Zur Verdeutlichung: Die rund 1,5 Kilometer lange Straße, die in dem Sinne ob ihres Zustandes schon lange keine mehr ist, muss auf rund zwei Dritteln der Strecke vom Land entsiegelt und begrünt werden. Die Piste soll so als eine der Ausgleichsflächen hergerichtet werden, die wegen des Baus der Umgehungsstraße B87n erforderlich sind.