Stukturwandel in der Elsteraue: 7 Millionen für ein neues Ärztehaus in Reuden

Alttröglitz/MZ. - Das Geld ist da: Am Donnerstag überbrachte Petra Grimm-Benne (SPD), Gesundheitsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, einen Fördermittelbescheides für das neue Ärztehaus in Reuden. Rund 6,58 Millionen Euro kommen dafür aus dem Fördermitteltopf für Strukturwandel, je fünf Prozent legen das Land und die Gemeinde Elsteraue oben drauf.