Neues Erlebnis-Dorf für Sachsen-Anhalt Karls Erdbeerhof kommt nach Wernigerode: Alle Details zum Mega-Projekt im Harz
Karls Erdbeerhof will sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode bauen und sorgt damit für einen echten Tourismus-Knaller im Harz. Millionen-Investition, Eröffnungstermin und neue Jobs – das sind die Pläne des Erdbeer-Giganten.
Aktualisiert: 11.12.2025, 15:53
Wernigerode. - Wenn Erdbeerträume wahr werden: Karls Erdbeerhof baut sein neues Erlebnis-Dorf in Wernigerode. Für die Harzstadt, die damit eine hochkarätige touristische Attraktion gewinnt, ist das ein Meilenstein. Nachdem die Entscheidung in den Vortagen schon durchgesickert war, gab es nun Details, vom Standort bis zum geplanten Eröffnungstermin.