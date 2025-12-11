Im Nova in Günthersdorf können Besucher nun ihren Traum vom Fliegen verwirklichen: Mit bis zu 280 Stundenkilometern strömt die Luft durch den neuen Windkanal, der einen Fallschirmsprung täuschend echt simuliert. Möglich ist das in dem neuen Indoor-Skydiving, das am Donnerstag eröffnet wurde. Die MZ hat die neueste Attraktion des Nova direkt mal ausgetestet.

Die Profis machen es vor und haben zur Eröffnung eine eindrucksvolle Choreografie präsentiert.

Günthersdorf/MZ. - Ein seichtes Brummen zieht durch das neu geschaffene Gebäude vor dem Einkaufszentrum Nova in Günthersdorf. Innendrin fliegen mehrere Skydiver in einem Windkanal umher: Sie fliegen im Kreis, nach oben und unten, drehen sich über Kopf und schlagen Pirouetten. Zur Eröffnung des neuen „Indoor-Skydiving“ im Nova wurde den Gästen direkt gezeigt, was in so einem Windkanal möglich ist. Nach etwa 15 Wochen Bauzeit seit dem Richtfest im September wurde die neueste Attraktion im Nova am Donnerstagnachmittag feierlich eingeweiht.