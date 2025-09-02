Die Arbeiten an der Indoor-Skydiving-Anlage vor dem Nova in Günthersdorf nehmen allmählich Form an. Beim Richtfest konnten Schaulustige einen ersten Blick auf den derzeitigen Stand werfen. Was Nova-Centermanager Peter Lehnhardt und Leunas Bürgermeister Michael Bedla von der neuen Attraktion halten.

Indoor-Skydiving am Einkaufszentrum Nova: Wann mit der Eröffnung zu rechnen ist

Patrick Buchmeier, Operations Manager des Standortes, (l.) und Geschäftsführer Boris Nebe waren bei dem Richtfest vor Ort.

Günthersdorf/MZ. - Auf dem Gelände des Einkaufszentrums Nova in Günthersdorf entsteht derzeit etwas im Osten von Deutschland Einzigartiges – eine Indoor-Skydiving-Anlage. Das Gelände ist derzeit noch eingezäunt; auf einem Banner steht „Achtung Baustelle“. Der Rohbau der künftigen Attraktion steht bereits, in der Mitte ist ein großes Loch, das später der Windkanal werden soll.