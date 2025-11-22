Phagen bekämpfen Bakterien, wenn Antibiotika versagen. Die Therapie gibt es seit 100 Jahren und gilt als große Hoffnung in der Medizin. In Europa ist sie nicht zugelassen, aber in Sachsen-Anhalt nutzt sie das Bergmannstrost in Halle.

Wenn Antibiotika versagen! Wie Michael Welzl aus Halle mit "unerlaubter" Therapie geheilt wurde

Schwere Sepsis und große Abszesse: Thomas Welzl kam Anfang Oktober ins Krankenhaus. Behandelt wurde er auch mit Phagen, die bei der Wundheilung halfen.

Halle (Saale). - Ganz kurz lässt Michael Welzl tiefer blicken. Da ist noch diese andere Ebene als diese wieder erstarkte Leichtigkeit in ihm. Der 64-Jährige weiß: Er ist mit dem Leben davon gekommen. „Hätte ich noch zwei Tage gewartet, säße ich nicht mehr hier“, sagt Welzl. „Mir ging es immer schlechter. Die Niere arbeitete schon nicht mehr richtig.“