Braunsbedra will eines seiner großen Probleme in der Kita-Landschaft mit Förderung aus dem Strukturwandelprogramm lösen. Die Zeit für die Projektanmeldung ist knapp. Warum in der Stadtratssitzung lange über das Vorhaben diskutiert wurde.

Neubau einer Kita in Braunsbedra ist jetzt plötzlich ein drängendes Thema

Die Kita „Sonnenschein“ ist wieder in den Fokus des Stadtrates Braunsbedra gerückt.

Braunsbedra/MZ. - Die Stadt Braunsbedra möchte ein weiteres Projekt im Strukturwandelprogramm „Sachsen-Anhalt Revier 2038“ platzieren. Die Verwaltung hat es innerhalb kurzer Zeit erarbeitet und brachte die entsprechende Beschlussvorlage nun direkt in den Stadtrat ein. Neben den bereits angemeldeten und bestätigten touristischen Vorhaben „Strand Neumark“ und „Teilbereich Frankleben“ soll das neue Projekt eines für Kinder sein.