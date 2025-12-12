Während eines Waldspaziergang sind zwei Frauen von einem Mann überfallen worden. Er drohte ihnen mit einem Messer und wollte den Autoschlüssel haben. Ein Zeuge verhinderte Schlimmeres.

Rodleben/MZ - Verbrechen passieren auch in den kleinsten Orten: Die Polizei sucht nach einem Raubüberfall in Bernsdorf, einem Ortsteil von Rodleben, nach einem 20 bis 25 Jahre alten Täter. Er soll am Donnerstag zwischen 10 und 11 Uhr in einem Waldgebiet eine 64- und eine 65-jährige Frau überfallen haben. Nach Polizeiangaben soll der Täter die Frauen im Rahmen eines Spaziergangs zunächst angesprochen und dann ihren Autoschlüssel gefordert haben. Dabei zückte er ein Messer und wendete auch Gewalt an. Als ein Zeuge zu Hilfe eilte, flüchtete der Mann. Beide Frauen wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Der Täter soll 1,80 Meter groß und schlank sein sowie ein vernarbtes Gesicht haben. Er trug dunkle Kleidung sowie eine Wollmütze.

Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/ 2 50 30 oder per E-Mail an [email protected] sowie an jede weitere Dienststelle gerichtet werden.