Neue Notunterkunft eröffnet Wenn die Nacht kommt: Hettstedt schafft sichere Zuflucht bei akuter Wohnungsnot
Bislang gab es in Hettstedt nur zwei Schlafplätze für Notfälle. Mit der neuen Unterkunft können nun auch Familien mit Kindern sowie Frauen und Männer getrennt untergebracht werden.
12.12.2025, 15:30
Hettstedt/MZ - Betten, Bettwäsche, Dusche, Schränke, Aufenthaltsraum, Küche, Waschmaschine - es liest sich wie die Ausstattung einer Ferienwohnung. Ist es aber nicht. „Es ist ein Notnagel“, sagt Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) bei der offiziellen Eröffnung der neuen Notunterkunft. „Nicht mehr.“