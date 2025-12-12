Bislang gab es in Hettstedt nur zwei Schlafplätze für Notfälle. Mit der neuen Unterkunft können nun auch Familien mit Kindern sowie Frauen und Männer getrennt untergebracht werden.

Wenn die Nacht kommt: Hettstedt schafft sichere Zuflucht bei akuter Wohnungsnot

Nur das Schild „OU“ für Obdachlosenunterkunft weist auf das Notquartier hin.

Hettstedt/MZ - Betten, Bettwäsche, Dusche, Schränke, Aufenthaltsraum, Küche, Waschmaschine - es liest sich wie die Ausstattung einer Ferienwohnung. Ist es aber nicht. „Es ist ein Notnagel“, sagt Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) bei der offiziellen Eröffnung der neuen Notunterkunft. „Nicht mehr.“