weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Hettstedt
    4. >

  4. Neue Notunterkunft eröffnet: Wenn die Nacht kommt: Hettstedt schafft sichere Zuflucht bei akuter Wohnungsnot

Neue Notunterkunft eröffnet Wenn die Nacht kommt: Hettstedt schafft sichere Zuflucht bei akuter Wohnungsnot

Bislang gab es in Hettstedt nur zwei Schlafplätze für Notfälle. Mit der neuen Unterkunft können nun auch Familien mit Kindern sowie Frauen und Männer getrennt untergebracht werden.

Von Susanne Christmann 12.12.2025, 15:30
Nur das Schild „OU“ für Obdachlosenunterkunft weist auf das Notquartier hin.
Nur das Schild „OU“ für Obdachlosenunterkunft weist auf das Notquartier hin. (Foto: Susanne Christmann)

Hettstedt/MZ - Betten, Bettwäsche, Dusche, Schränke, Aufenthaltsraum, Küche, Waschmaschine - es liest sich wie die Ausstattung einer Ferienwohnung. Ist es aber nicht. „Es ist ein Notnagel“, sagt Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) bei der offiziellen Eröffnung der neuen Notunterkunft. „Nicht mehr.“