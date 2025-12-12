Mit der Unterschrift von Lou Massenberg hat der SV Halle die besten Wasserspringer des Landes versammelt. Was den Berliner zu seinem Wechsel bewegt hat.

Nicht einer, nicht zwei, nicht drei... Darum springen jetzt die besten vier Wasserspringer Deutschlands für Halle

Halle/MZ - Für Urlaub blieb Lou Massenberg in diesem Jahr, diesem Jahr der größten Veränderung in seinem Leben, keine Zeit. „Ich war in Berlin, bei der Familie“, erzählt der Berliner, der jetzt ein Hallenser ist. „Und sonst habe ich meine Wohnung fertig eingerichtet.“ Der 25-Jährige witzelt: „Ich war so viel unterwegs für Wettkämpfe. Man zahlt ja nicht umsonst Miete.“