Herkunft geklärt Rätsel um Thomas-Müntzer-Büste im Stolberger Museum ist gelöst
Eine Büste von Thomas Müntzer im Stolberger Museum Alte Münze hat Historiker lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Nun weiß man, wer sie geschaffen hat.
12.12.2025, 18:15
Stolberg/MZ. - Ein Rätsel, das die Historikerin Monika Lücke aus Halle seit Langem beschäftigt hat, ist gelöst. „Wir wissen jetzt, wer die rote Thomas-Müntzer-Büste im Stolberger Museum Alte Münze geschaffen hat“, sagt Lücke. Die Büste ist im Museum zu besichtigen.