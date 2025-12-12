Eine Büste von Thomas Müntzer im Stolberger Museum Alte Münze hat Historiker lange Zeit vor ein Rätsel gestellt. Nun weiß man, wer sie geschaffen hat.

Diese Thomas-Müntzer-Büste ist im Stolberger Museum Alte Münze ausgestellt. Sie hat die Historiker lange Zeit vor ein Rätsel gestellt.

Stolberg/MZ. - Ein Rätsel, das die Historikerin Monika Lücke aus Halle seit Langem beschäftigt hat, ist gelöst. „Wir wissen jetzt, wer die rote Thomas-Müntzer-Büste im Stolberger Museum Alte Münze geschaffen hat“, sagt Lücke. Die Büste ist im Museum zu besichtigen.