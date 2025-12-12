Bäume werden in Zeitz gefällt, wenn sie eine Gefahr im öffentlichen Raum sind. Auf städtischen und privaten Grundstücken muss ansonsten ein Antrag gestellt werden. Was das heißt.

Erst der Antrag, dann die Säge: Wann dürfen eigentlich Bäume in Zeitz gefällt werden?

Wier geht es den Bäumen in Zeitz?

Dutzende Bäume werden jedes Jahr in Zeitz gefällt: kranke Bäume, Bäume, die ein Sicherheitsrisiko sind, Bäume, die im Zuge von Baumaßnahmen keinen Platz mehr haben.

Zeitz/MZ. - „Die Stadt fällt Bäume, wie sie lustig ist, muss ja niemandem Rechenschaft ablegen und bei uns Privatleuten muss es beantragt und entscheiden werden“, schimpfte ein Leser. Er habe nämlich Probleme mit seinem Antrag gehabt. Und war der Meinung, die Stadt müsse ja keine Anträge stellen. Doch ist das tatsächlich so?