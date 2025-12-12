Wier geht es den Bäumen in Zeitz? Erst der Antrag, dann die Säge: Wann dürfen eigentlich Bäume in Zeitz gefällt werden?
Bäume werden in Zeitz gefällt, wenn sie eine Gefahr im öffentlichen Raum sind. Auf städtischen und privaten Grundstücken muss ansonsten ein Antrag gestellt werden. Was das heißt.
12.12.2025, 19:00
Zeitz/MZ. - „Die Stadt fällt Bäume, wie sie lustig ist, muss ja niemandem Rechenschaft ablegen und bei uns Privatleuten muss es beantragt und entscheiden werden“, schimpfte ein Leser. Er habe nämlich Probleme mit seinem Antrag gehabt. Und war der Meinung, die Stadt müsse ja keine Anträge stellen. Doch ist das tatsächlich so?