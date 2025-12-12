Das Veterinäramt hat eine Hündin, die bereits vermittelt war, aus dem Tierschutzverein Blösien mitgenommen. Nun erhebt der Verein Vorwürfe. Wie der Kreis sich erklärt.

Mit einem halben Jahr kam "Luna" im Juni 2025 im Tierheim Blösien an. Verängstigt, misshandelt und in einem körperlich schlechtem Zustand.

Blösien/MZ. - „Wir haben den Glauben an das Veterinäramt verloren“, sagt Birgit Luka stellvertretend für das ganze Team des Tierschutzvereins Blösien. Im Juni kam die damals sechs Monate alte Mischlingshündin „Luna“ zu ihnen, nachdem das Ordnungsamt Braunsbedra sie wegen schwerer Misshandlungen ihren Vorbesitzern abnahm.