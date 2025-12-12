Die Stadt will an der Promenade ein modernes Wohn- und Geschäftshaus errichten. Dafür muss der alte Supermarkt weichen.

Wann der Norma-Markt im Weißenfelser Zentrum abgerissen werden soll

Der Einkaufsmarkt im Weißenfelser Stadtzentrum steht vor dem Abriss.

Weißenfels/MZ. - Der Norma-Einkaufsmarkt an der Weißenfelser Promenade wird voraussichtlich im März 2026 schließen und danach abgerissen. Darüber hat Pia Becker von der Schröder Plan GmbH auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung in Weißenfels informiert. Das Weimarer Büro plant im Auftrag der Stadt die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses auf der Fläche zwischen Fischgasse, Leipziger Straße, Brauhausgasse und Promenade.