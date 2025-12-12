Das Kurmittelhaus bringt Kaltinhalierhalle und weitere Kuranwendungen nach Bad Lauchstädt. Die Stadt hofft auf einen Neustart als Kurort. Die Voreröffnung zeigt, dass dafür aber noch einige Arbeit nötig ist.

Zurück zum Kurbad: Was Gäste im neuen Kurmittelhaus in Bad Lauchstädt erwartet

Die Kaltinhalierhalle ist der neue Hingucker im Kurmittelhaus Bad Lauchstädt. Eine Ultraschallanlage sorgt halbstündlich für feinen Solenebel.

Bad Lauchstädt/MZ. - Ein Spruch. Natürlich Goethe. Faust. „Ohne Wasser ist kein Heil!“ Dann dürfen die versammelten Politiker das weiß-blaue Band zerschneiden. Ein symbolischer Start für das, was Lauchstädt wieder zu altem Kurbadglanz verhelfen soll – so die Hoffnung des Bürgermeisters Christian Runkel. Seit Freitag ist es nun auf, das neue Kurmittelhaus samt Kaltinhalierhalle. Also fast.