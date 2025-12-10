Zum Christkind’l-Markt eröffnet Bad Lauchstädt sein neues Kurmittelhaus. Nebenan im Brunnenversand stockt die Abfüllung des Heilbrunnens aber weiter. Der Projektleiter sagt, warum und wann man auf den Neustart hofft.

Frisch saniert, aber mit langem Atem: Hinter der hübschen Fassade des Kurmittelhauses in Bad Lauchstädt steckt eine Problembaustelle – und doch soll es nun zum Festwochenende zum Publikumsmagneten werden.

Bad Lauchstädt/MZ. - Der Goethestadt Bad Lauchstädt steht ein Festwochenende ins Haus. Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) startet am Donnerstag um 17 Uhr der diesjährige Christkind’l-Markt. Tags darauf steht eine weitere Eröffnung an: Das Kurmittelhaus am Rande des Kurparks soll am Freitag um 13 Uhr mit einem Vierteljahr Verspätung offiziell in Betrieb gehen.