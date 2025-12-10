Wasser aus Bad Lauchstädt Start im Kurmittelhaus, aber Startschwierigkeiten beim Heilbrunnen
Zum Christkind’l-Markt eröffnet Bad Lauchstädt sein neues Kurmittelhaus. Nebenan im Brunnenversand stockt die Abfüllung des Heilbrunnens aber weiter. Der Projektleiter sagt, warum und wann man auf den Neustart hofft.
Bad Lauchstädt/MZ. - Der Goethestadt Bad Lauchstädt steht ein Festwochenende ins Haus. Im Beisein von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) startet am Donnerstag um 17 Uhr der diesjährige Christkind’l-Markt. Tags darauf steht eine weitere Eröffnung an: Das Kurmittelhaus am Rande des Kurparks soll am Freitag um 13 Uhr mit einem Vierteljahr Verspätung offiziell in Betrieb gehen.