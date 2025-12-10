Ein 44-jähriger Bernburg hat sich am Amtsgericht Bernburg wegen eines Vorfalls im Juli 2024 an der Auguststraße zu verantworten gehabt. Welches Urteil der Richter gesprochen hat.

Vor diesem Wohnhaus an der Auguststraße in Bernburg kam es zum Angriff.

Bernburg/MZ. - Nicht nur manche Angeklagte haben keinen Respekt vor staatlichen Institutionen. Auch Belastungszeugen glänzen das eine oder andere Mal schon mit Abwesenheit. Dieser Mann war dabei besonders hartnäckig und erschien erst beim vierten Prozesstag im Bernburger Amtsgericht – nicht ganz freiwillig. Er wurde mit einem Polizeiauto in die Bernburger Liebknecht-Straße gefahren, damit diese Verhandlung endlich abgeschlossen werden konnte.