Möbel Kraft soll in Halle-Peißen schließen und das sogar ziemlich schnell, im Streit um die Abrechnung von Mietnebenkosten bei Grand City gibt es neue Ungereimtheiten, ein Blick hinter die Kulissen bei den Fans der Saale Bulls: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Mittwoch, 10. Dezember 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 10. Dezember 2025: Schnelles Aus für Möbel Kraft +++ Weiter Ärger um Nebenkosten in Neustadt +++ So ticken die Fans der Saale Bulls

Das ist neu am Mittwoch in Halle:

6.42 Uhr – Creditreform: Mehr Insolvenzen im Land

Die Krise in Teilen der deutschen Wirtschaft wird zunehmend spürbar: Immer mehr Unternehmen in Sachsen-Anhalt geraten laut einer Prognose der Wirtschaftsauskunftei Creditreform in Geldnot. Die Zahl der insolventen Unternehmen in Sachsen-Anhalt steigt spürbar an. Besonders schwer trifft es Autozulieferer und die Gesundheitsbranche.

Fast ein Drittel mehr Insolvenzen: So schwer wiegen Firmenpleiten in Sachsen-Anhalt

Lesen Sie heute von Jonas Nayda: Warme Weihnacht

6.29 Uhr – Schnelles Aus für Möbel Kraft in Peißen

Schlechte Nachrichten kurz vor Weihnachten: Möbel Kraft soll in Halle-Peißen schließen und das sogar ziemlich schnell. Was wirklich dahintersteckt, was das für die Mitarbeiter bedeutet und zu welchem erstaunlichen Anlass die meisten von ihnen davon erfahren haben.

Ein bitteres Ende kündigt sich an: Möbel Kraft in Halle-Peißen macht zu

Möbel Kraft macht in Peißen nach knapp 17 Jahren zu. (Foto: Marvin Matzulla)

6.17 Uhr – So ticken die Fans der Saale Bulls

Sie heißen Goons, Dölbau, Südpark und Gruppe W - die Fanclubs der Saale Bulls. Die Köpfe dahinter bleiben zumeist im Verborgenen. Und doch gelingt ein Blick hinter die Kulissen.

Einpeitscher, Trommler, Klebeband: So tickt die Fanszene der Saale Bulls in Halle

Die beiden Einpeitscher geben den Takt vor. Über sich wollen die Jungs nichts erzählen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

5.58 Uhr – GCP: Mietausfälle wegen Haft als Nebenkosten?

Der Fall von horrenden Nebenkostenabrechnungen beim Neustädter Großvermieter „Grand City Property“ (GCP) weitet sich aus. Nachdem die MZ darüber berichtet hatte, dass GCP teilweise sechs Mal so viel Geld für eine Gebäudeversicherung verlangt wie andere Vermieter, sind neue Ungereimtheiten zutage getreten.

Mietverlust wegen Zeit im Gefängnis? Neue Ungereimtheiten bei Großvermieter in Halle-Neustadt

Blick auf ein Grand-City-Hochhaus in Halle-Neustadt (Archivfoto: Silvio Kison)

