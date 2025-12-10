Sie heißen Goons, Dölbau, Südpark und Gruppe W - die Fanclubs der Saale Bulls. Die Köpfe dahinter bleiben zumeist im Verborgenen. Und doch gelingt ein Blick hinter die Kulissen.

Die beiden Einpeitscher geben den Takt vor. Über sich wollen die Jungs nichts erzählen.

Halle (Saale)/MZ. - Am Verkaufsstand des Fanclubs „Goons“ in der neuen Eissporthalle gibt es Saale-Bulls-Klebebänder, Taschen oder Shirts. „Das Geschäft läuft gut, die Nachfrage ist da“, sagen die beiden jungen Verkäufer. Ihre Namen nennen sie nicht, auch Fotos sind verpönt. Die Köpfe hinter der Fanszene wollen in der Masse verschwinden. Anonymität ist ihnen wichtig und fördert den Mythos als Markenzeichen.