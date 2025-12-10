Das altehrwürdige Carl-Maria-von-Weber-Theater feiert im übernächsten Jahr einen runden Geburtstag. Welche Ausstellung an drei Orten auf dem Schlossberg konzipiert wurde.

Die Einweihung des Bernburger Theaters jährt sich 2027 zum 200. Mal.

Bernburg/MZ. - Es ist eines der prächtigsten Gebäude der Stadt, wenn nicht sogar das schönste. Bald sieht das Bernburger Theater, das seit 1954 den Namen des Komponisten Carl Maria von Weber trägt, seinem 200. Geburtstag entgegen. Am 2. März 1827 war das nach Plänen des Architekten Johann Philipp August Bunge im Klassizismus-Stil errichtete Herzogliche Schauspielhaus eingeweiht worden. Das Jubiläum im übernächsten Jahr soll unter anderem mit einer großen Ausstellung gefeiert werden, die sich über den ganzen Schlossberg erstreckt.