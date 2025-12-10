Frieder Motz ist erfolgreicher Schimmer, Kathrin Bartsch führt das Unterirdische Zeitz, Anja Rösner leitet die Kinderfeuerwehr Breitenbach und Benjamin Fahr vermittelt in Rehmsdorf Geschichte.

Ein Quartett engagiert sich im Ehrenamt und wird vom Landkreis dafür ausgezeichnet.

Frieder Motz (rechts) wurde für sein ehrenamtliches Engagement im Zeitzer Schwimmverein geehrt.

Zeitz /MZ - Der jüngste und der älteste Preisträger zur Auszeichnungsveranstaltung zum Tag des Ehrenamtes kommen aus der Region Zeitz. Frieder Motz ist 82 Jahre alt und geht einmal in der Woche zum Schwimmtraining. Über sieben Jahrzehnte hat er als ehrenamtlicher Trainer den Zeitzer Schwimmverein aktiv gestaltet.