Die Eröffnung der Eishockey-Arena in Halle-Neustadt rückt näher. Was sich für Fans im Eisdom ändert und welcher Prominente zur Einweihung nach Halle kommt.

Das sagen Spieler der Saale Bulls: So ist das Eis im neuen Eisdom

Dienstagabend war er das erste Mal an, der neue Videowürfel. Das Spiel mit Farben und Licht ist generell spektakulär.

Halle (Saale)/MZ. - Fast auf die Minute genau vier Tage vor dem Anbully am Samstag gegen die Hannover Indians (17 Uhr) steht Dienstagabend mit Thomas Merl der erste Spieler der Saale Bulls auf dem Eis in der neuen Arena. Kapitän Eric Gollenberg folgt wenig später. Während in der Mitte auf dem Spielfeld noch der Videowürfel montiert wird, drehen beide die ersten Runden. Wie war es?