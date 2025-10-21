Diskussion in Neustadt OB Vogt: Dem Moschee-Bau steht nichts mehr im Weg
Oberbürgermeister Alexander Vogt kündigte ein Gespräch mit der Islamischen Gemeinde in Halle an, bei dem es um den geplanten Moscheebau in Neustadt gehen sollte. Doch die Gemeinde wusste davon offenbar nichts. Was ist da los? Und wie geht es weiter?
Aktualisiert: 22.10.2025, 18:30
Halle (Saale)/MZ. - Die Islamische Gemeinde in Halle hat sich am Dienstag verwundert gezeigt über einen angeblichen Gesprächstermin mit Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos).