Diskussion in Neustadt OB Vogt: Dem Moschee-Bau steht nichts mehr im Weg

Oberbürgermeister Alexander Vogt kündigte ein Gespräch mit der Islamischen Gemeinde in Halle an, bei dem es um den geplanten Moscheebau in Neustadt gehen sollte. Doch die Gemeinde wusste davon offenbar nichts. Was ist da los? Und wie geht es weiter?