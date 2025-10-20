weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Moschee-Neubau in Halle-Neustadt: Einigung im Grundstücksstreit? OB Vogt will sich mit Islamischer Gemeinde treffen

Moschee-Neubau in Halle-Neustadt Einigung im Grundstücksstreit? OB Vogt will sich mit Islamischer Gemeinde treffen

Der Streit um den Neubau des Islamischen Kulturcenters in Neustadt scheint gelöst. Jetzt könnte es schnell gehen. OB Vogt will am Dienstag mit den Muslimen sprechen.

Von Jonas Nayda 20.10.2025, 20:00
Die Gebetsräume im Islamischen Kulturcenter Neustadt sind zu klein. Um Neubaupläne gibt es jedoch Streit.
Die Gebetsräume im Islamischen Kulturcenter Neustadt sind zu klein. Um Neubaupläne gibt es jedoch Streit. (Archivfoto: Johannes Stein/dpa)

Halle (Saale)/MZ. - Im Streit um den Neubau des Islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt deutet sich eine Einigung an. Nachdem sich der Vorstand der Islamischen Gemeinde öffentlich über Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) beschwert hatte, weil der wohl persönlich die Baugenehmigung blockiere, hat Vogt die Gemeinde nun für Dienstag zu einem Gespräch eingeladen.