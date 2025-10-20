Der Streit um den Neubau des Islamischen Kulturcenters in Neustadt scheint gelöst. Jetzt könnte es schnell gehen. OB Vogt will am Dienstag mit den Muslimen sprechen.

Einigung im Grundstücksstreit? OB Vogt will sich mit Islamischer Gemeinde treffen

Die Gebetsräume im Islamischen Kulturcenter Neustadt sind zu klein. Um Neubaupläne gibt es jedoch Streit.

Halle (Saale)/MZ. - Im Streit um den Neubau des Islamischen Kulturcenters (IKC) in Halle-Neustadt deutet sich eine Einigung an. Nachdem sich der Vorstand der Islamischen Gemeinde öffentlich über Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) beschwert hatte, weil der wohl persönlich die Baugenehmigung blockiere, hat Vogt die Gemeinde nun für Dienstag zu einem Gespräch eingeladen.