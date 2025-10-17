Streit um neue Moschee in Halle Stadt hält Baugenehmigung für Islamische Gemeinde zurück – das sind die Gründe
Der Moschee-Neubau in Halle-Neustadt sorgt für Streit. Die Islamische Gemeinde erhebt schwere Vorwürfe gegen die Stadtspitze. Angeblich blockiert Oberbürgermeister Vogt persönlich die Baugenehmigung.
Aktualisiert: 17.10.2025, 17:12
Halle (Saale). - Eigentlich hätten auf der Freifläche hinter dem Islamischen Kulturcenter (IKC) in Halle-Neustadt schon längst die Bagger am Werk sein sollen. Zumindest hatte die Islamische Gemeinde fest damit gerechnet. Doch das geplante neue Gemeindezentrum mit Moschee und Gemeinschaftsräumen scheint in weite Ferne gerückt zu sein.