Projekt aus Strukturwandel wird teurer Goethe-Arkadien in Bad Lauchstädt: Abriss für Therme und Co. noch 2026?
Goethe-Arkadien, so heißt das neue Viertel von Bad Lauchstädt mit Therme, Sporthalle und Kita. Die ersten Arbeiten dafür sollen bald starten. Die Stadt sucht derweil nach einem Betreiber für die Therme - und stellt dabei spezielle Bedingungen.
03.03.2026, 16:14
Bad Lauchstädt/MZ. - Der städtische Part des Projekts Goethe-Arkadien wird teurer. Die Goethestadt Bad Lauchstädt plant aktuell mit 11,5 statt bisher zehn Millionen Euro für die vorbereitetenden Abrissmaßnahmen sowie den Bau eines Bürgersportparks und einer neuen Kita. Das erklärt Bürgermeister Christian Runkel.