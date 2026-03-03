Projekt aus Strukturwandel wird teurer Goethe-Arkadien in Bad Lauchstädt: Abriss für Therme und Co. noch 2026?

Goethe-Arkadien, so heißt das neue Viertel von Bad Lauchstädt mit Therme, Sporthalle und Kita. Die ersten Arbeiten dafür sollen bald starten. Die Stadt sucht derweil nach einem Betreiber für die Therme - und stellt dabei spezielle Bedingungen.