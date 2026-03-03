Am 21. Juni 2026 steigt zum Sommeranfang wieder weltweit die Fête de la musique. Aschersleben ist zum 14. Mal dabei und sucht musikalische Mitstreiter.

Auch in diesem Jahr beteiligt sich Aschersleben an der Fête de la musique.

Aschersleben/MZ - Am Sonntag, 21. Juni 2026, erobert die Fête de la musique zum 14. Mal die älteste Stadt Sachsen-Anhalts, um Vielfalt, Freude und handgemachte Bühnenmusik in die Innenstadt zu bringen. Für das musikalische Programm lädt die Aschersleber Kulturanstalt (AKA) ab sofort wieder alle interessierten Hobby- und Profimusiker ein, sich als Akteure zu bewerben und an diesem Tag mit mitreißenden und leidenschaftlichen Auftritten ihre Freude am Musizieren zu teilen und das Publikum zu begeistern.

Jeder kann sich bewerben

Unabhängig vom Genre sei jede Musik und jede Formation willkommen, heißt es im offiziellen Aufruf zur Teilnahme: Ob Rock, Pop, Jazz, Klassik, Folk oder ganz eigene Stilrichtungen. Ob Soloauftritt, Gesang, Instrumentalperformance, DJ-Set, Band oder Chor – jeder kann sich bewerben und der Fête de la musique die Vielfalt verleihen, die sie ausmacht, schreibt die AKA.

Ihrer Mitteilung zufolge freut sich die Aschersleber Kulturanstalt, auch in diesem Jahr den Sommer mit viel Livemusik zu begrüßen und die Fête de la musique in Aschersleben gemeinsam mit allen Mitwirkenden zu einem ganz besonderen Konzerterlebnis zu machen.

Anmeldungen bis Mitte Mai

Wer interessiert ist und dabei sein möchte, kann sich über das Online-Anmeldeformular (Link im ersten Absatz) bewerben. Alternativ kann die Anmeldung bei der Aschersleber Kulturanstalt im Bestehornhaus, Hecknerstraße 6, telefonisch unter 03473/22 66 70 oder per E-Mail an [email protected] erfolgen. Bewerbungsschluss ist der 15. Mai.