Reitunfall in Mosigkau - Junge Reiterin wird mit Hubschrauber ins Dessauer Klinikum geflogen

Mosigkau/MZ. - Wegen eines Reitunfalls sind am Sonntag die Berufsfeuerwehr und ein Rettungshubschrauber in Mosigkau zum Einsatz gekommen.

Wie Christian Lange-Lippmann von der Berufsfeuerwehr der MZ sagte, war eine 18-jährige Reiterin am Sonntag im Bereich eines Reiterhofes in Mosigkau vom Pferd gestürzt. Die Feuerwehr wurde zur Absicherung der Hubschrauberlandung alarmiert und half anschließend beim Transport der Patientin in den Helikopter.

Die Reiterin wurde ins Städtische Klinikum geflogen. Ob und wie schwer verletzt sie ist, blieb unklar. Die Polizei war vor Ort nocht im Einsatz.