In Spergau ist am Dienstagvormittag eine leblose Person in einem Wohnhaus aufgefunden worden.

Die Bergstraße in Spergau war am Vormittag voller Einatzkräfte aus Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst.

Spergau - In Spergau ist es am Dienstagmorgen 10.45 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz in der Bergstraße gekommen. Die Feuerwehr wurde zu einem Wohngebäude alarmiert.

Wie Einsatzleiter Kenny Grosch schilderte, haben Angehörige einen 87-jährigen Mann regungslos vorgefunden und den Rettungsdienst alarmiert. Da ein Raum „völlig schwarz war“, weitere Räume verrußt erschienen und ein Sessel ausgebrannt war, wurde die Feuerwehr nachträglich alarmiert. Ein Brand konnten die Kameraden nicht vorfinden.

Kriminalpolizei im Einsatz

Einsatzleiter Kenny Grosch ordnete das Unglück folgendermaßen ein: Ein Sessel, der neben einem Ofen stand, ist in Brand geraten; ob durch den Ofen selbst oder durch einen anderen Brandherd ist derzeit unklar und Aufgabe der Brandursachenermittlung. Der Mann versuchte mutmaßlich durch andere Räume zu entkommen und kam schließlich zum Erliegen. Wohlmöglich ereignete sich das Unglück bereits am Wochenende.

Die Kriminalpolizei ist im Einsatz und hat die Ermittlungen aufgenommen, erklärt Grosch am Nachmittag. Franco Lindner vom Polizeirevier Saalekreis bestätigt, dass derzeit nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen wird und der Mann an einer Raugasvergiftung gestorben ist.

Die Bergstraße war am Vormittag vollgesperrt. 15 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Spergau und Leuna waren beteiligt.