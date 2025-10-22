Die Autobahnbrücke über die A14 in Gröbers bleibt dauerhaft gesperrt, ein Neubau ist unausweichlich und eine Notlösung wird es nicht geben. Vor allem Pendler sind betroffen. Wie es jetzt weitergeht.

Brücke an der A14 bei Gröbers bekommt keine Notsicherung - das steckt dahinter

Die Autobahnbrücke über die A14 in Gröbers bleibt für unbestimmte Zeit gesperrt, Pendler müssen längere Fahrtwege in Kauf nehmen. Ein Neubau soll bis 2026 erfolgen.

Gröbers/Kabelsketal/Schwoitsch/MZ. - Seit einem Monat ist die Autobahnbrücke in Gröbers für den Verkehr komplett dicht. Am 19. September wurde die Überführung über die A14 wegen Rissen im Mittelpfeiler gesperrt. Anfang Oktober dann die nächste Hiobsbotschaft: Die Brücke bleibt dauerhaft gesperrt – ein Neubau ist unumgänglich.