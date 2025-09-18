Gröbers - Eine Autobahnüberführung bei Gröbers im Saalekreis wird wegen Rissen in den Mittelpfeilern nach Angaben der Bundes-Autobahngesellschaft gesperrt. Es gehe dabei um die Überführung der Landesstraße 169 über die Autobahn 14 bei der Anschlussstelle Gröbers, teilte das Unternehmen mit. Die Entscheidung sei kurzfristig nach der Hauptüberprüfung des Bauwerks erfolgt. Die Sperrung gelte von diesem Freitag an. Der Schaden mache die Sofortmaßnahme erforderlich.

Die Risse im Bereich der Mittelpfeiler könnten bei einer

weiteren intensiven Nutzung die Standsicherheit des Bauwerks gefährden. Es seien in den kommenden Wochen weitere Untersuchungen geplant. Erst danach könne ein Zeitplan für die erforderlichen Arbeiten aufgestellt werden, so die Autobahn GmbH.

Die Auf- und Ausfahrten an der Anschlussstelle Gröbers in Richtung Dresden

beziehungsweise Magdeburg würden weiter zur Verfügung stehen. Sie könnten jedoch nur einseitig und ohne Querung der Autobahn genutzt werden. Als Umleitung dienten die benachbarte Anschlussstelle Halle-Ost sowie das Schkeuditzer Kreuz. Die Alternativroute der Landesstraße 169 führe über die Landesstraßen 168 sowie 165.