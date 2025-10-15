Am 25. Oktober hat eine zwölfjährige Leidenszeit ein Ende. Der neue Eisdom öffnet mit dem Spiel der Saale Bulls gegen die Hannover Indians. Die MZ hat die wichtigsten Fakten und sagt, warum sich das Kommen auch ohne Ticket lohnt.

Mega-Spektakel: So wird die Eröffnung des Eisdoms zu Halles Sportparty des Jahres

In der Arena in Halle wird das Eis bereits aufgebaut. Noch fehlt der neue Videowürfel.

Halle (Saale)/MZ - Es wächst. Das Eis. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Der Sparkassen-Eisdom in Halle-Neustadt ist auch eineinhalb Wochen vor der Eröffnung am 25. Oktober eine Großbaustelle. Wird er tatsächlich rechtzeitig fertig? Was jetzt feststeht, ist das Programm zur Einweihung. Es wird spektakulär, Halles größte Sportparty des Jahres.