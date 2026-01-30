Vor dem Landgericht Halle muss sich jetzt eine 38-Jährige wegen Totschlags verantworten. Zum Auftakt beschreiben Polizisten als Zeugen den Tatabend auf der Silberhöhe.

Vor Verhandlungsbeginn: Die Angeklagte spricht mit ihrem Verteidiger Martin Krug. Wachleute der Justiz haben sie aus der Untersuchungshaft in den Gerichtssaal geführt.

Halle (Saale)/MZ. - Es war ein warmer Sommerabend auf der Silberhöhe. Tagsüber kletterten die Temperaturen auf um die 28 Grad Celsius, in der Nacht erreichte das Quecksilber noch 15 Grad. Lange vor Einbruch der Dunkelheit, gegen 17.50 Uhr, erlitt an diesem 9. August eine Hallenserin derart schwere Verletzungen, dass sie bald darauf im Krankenhaus starb. Die Frau, die sie mit einem Stich ins Herz tödlich verletzt haben soll, muss sich seit Freitag wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten.