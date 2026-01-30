Nach dem tödlichen Zusammenstoß mit einem 76‑jährigen Fußgänger gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der gesuchte Toyota stärker beschädigt wurde als zunächst angenommen. Dessen Fahrer ist weiter flüchtig.

Tödlicher Unfall mit 76-Jährigem bei Hergisdorf: Ermittler gehen von deutlich stärker beschädigtem Fluchtwagen aus

So müsste das gesuchte Auto aussehen: Dieser Toyota Auris ist Baujahr 2012. Die Farbe des Fluchtwagens aus Hergisdorf ist aber weiter ungeklärt.

Hergisdorf/MZ. - Nach dem Verkehrsunfall auf der L 225 bei Hergisdorf, bei dem ein Fußgänger (76) starb, geht die Polizei inzwischen davon aus, dass das Auto des flüchtigen Unfallverursachers stärker beschädigt wurde, als das bislang öffentlich bekannt ist.