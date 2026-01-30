Polizei sucht Fahrer Tödlicher Unfall mit 76-Jährigem bei Hergisdorf: Ermittler gehen von deutlich stärker beschädigtem Fluchtwagen aus
Nach dem tödlichen Zusammenstoß mit einem 76‑jährigen Fußgänger gehen die Ermittler inzwischen davon aus, dass der gesuchte Toyota stärker beschädigt wurde als zunächst angenommen. Dessen Fahrer ist weiter flüchtig.
Aktualisiert: 30.01.2026, 16:06
Hergisdorf/MZ. - Nach dem Verkehrsunfall auf der L 225 bei Hergisdorf, bei dem ein Fußgänger (76) starb, geht die Polizei inzwischen davon aus, dass das Auto des flüchtigen Unfallverursachers stärker beschädigt wurde, als das bislang öffentlich bekannt ist.