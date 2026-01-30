Zörbig/MZ/jä. - In einer Woche ist es so weit: Zörbig wählt seinen Bürgermeister. Der neue Mann im Amt dürfte auch der alte sein: Matthias Egert (CDU) geht ohne Gegenkandidaten in die Wahl am Sonntag, 8. Februar. Auf einen Vertrauensbeweis seiner 7.600 Wahlberechtigten hofft der Chef im Rathaus der Einheitsgemeinde dennoch. Neben zwölf Wahllokalen am Tag des Urnengangs selbst – eins in jedem der anderen Ortsteile, zwei in Zörbig – lädt bereits seit 12. Januar das Briefwahllokal zur Stimmabgabe ein. Die notwendigen Unterlagen können noch bis zum 4. Februar, 12 Uhr, online beantragt werden, bei Selbstabholung im Wahlamt im Zörbiger Rathaus endet die Frist am 6. Februar, ebenfalls um 12 Uhr.

Wer bislang noch gar keine Wahlbenachrichtigung in der Post hatte, sollte sich rasch in der Verwaltung melden. Auch bei Fragen zur Wahlscheinbeantragung geben Kathrin Sponholz und Stephanie Wolf unter Tel.: 034956/6 01 30 beziehungsweise 034956/6 01 31 Auskunft.