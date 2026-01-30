Naumburger Gemeinderat Neue Gewässerumlage: Weshalb Bescheide an Grundstückseigentümer für Ärger und großen Aufreger sorgen

Erstmals fordert die Stadt Naumburg eine Gewässerumlage von Grundstücksbesitzern für das Jahr 2022. Doch dabei geht gründlich viel schief. Was die Stadträte dazu sagen und wie es weiter geht.