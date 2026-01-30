Im Blumenhaus Zeising in der Reilstraße öffnet jetzt ein Blumenautomat. Was die Inhaberin dazu bewogen hat und wie das Ganze funktioniert.

Frische Sträuße rund um die Uhr - Wie ein hallesches Blumenhaus seine Kunden glücklich macht

Frische Blumensträuße rund um die Uhr: Kathrin Zeising, Inhaberin des Familienbetriebs „Blumenhaus Zeising“, hat ihre Idee vom Blumenautomaten direkt neben ihrem Ladengeschäft umgesetzt.

Halle (Saale)/MZ. - Wer kennt es nicht? Man bekommt spontan eine Einladung zum Essen oder hat gar den Geburtstag der oder des Liebsten vergessen. Woher jetzt auf die Schnelle einen frischen Blumenstrauß bekommen? Doch ein hallesches Blumenhaus hat dafür die Lösung - nicht nur für den bevorstehenden Valentinstag.