Im Landesmuseum für Vorgeschichte öffnet im März eine umfangreiche Sonderausstellung zum spannenden Thema Schamanismus, die eigentlich geplante lange Reise einer Hallenserin endet abrupt, HFC-Trainer Robert Schröder kritisiert erwartbare Spielausfälle im Januar:

Heute in Halle am 30. Januar 2026: Schamanin als Star der Ausstellung +++ Friseurin ist schneller zurück als geplant +++ Spielplan-Kritik vom HFC-Coach

Alles, was heute in Halle wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über hier im Newsblog.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 29. Januar.

7.37 Uhr – Wie ein Einbürgerungstest im Land abläuft

Wer als Ausländer einen deutschen Pass anstrebt, muss den sogenannten Einbürgerungstest bestehen. Die Erfolgsquote in Sachsen-Anhalt: 95 Prozent. Taugt die Prüfung also überhaupt etwas? Und besteht ein Deutscher sie auf Anhieb? Die MZ hat einen Selbstversuch gewagt – der offenbart Lehrreiches, Banales und auch eigene Schwächen.

Idiotentest“ oder Integration? So läuft ein Einbürgerungstest in Sachsen-Anhalt ab

MZ-Reporter Max Hunger hat einen offiziellen Muster-Einbürgerungstest im Internet absolviert. Manche der Fragen haben ihn überrascht. (Grafik: Tobias Büttner)

Lesen Sie heute von Denny Kleindienst: Ex-Kita-Chef steht bald in Halle vor Gericht

6.48 Uhr – So will der HFC heute gegen Hertha BSC II testen

Aber es hilft ja alles nichts: Gegen die Zweitvertretung der Herthaner probt Trainer Robert Schröder den Ernstfall, der am 7. Februar mit dem Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt ansteht. Welcher Spieler am Freitag nicht im Kader steht.

"Wir wollen mit der besten Mannschaft spielen": So will HFC-Trainer Robert Schröder den Test bei Hertha BSC II nutzen

HFC-Trainer Robert Schröder (r.) und sein Assistent Sascha Prüfer müssen nach dem abgesagten Pflichtspielstart improvisieren. (Foto: Objektfoto)

6.24 Uhr – Was HFC-Coach Schröder am Spielplan nicht passt

Der komplette Spieltag der Regionalliga Nordost wurde witterungsbedingt abgesagt. Auch der HFC muss deshalb improvisieren. Warum für Trainer Robert Schröder Anpassungen am Rahmenterminkalender längst überfällig sind.

"Das ist seit Jahren nicht zielführend": Was HFC-Trainer Robert Schröder an der Gestaltung des Spielplans stört

HFC-Trainer Robert Schröder kritisiert die Spielplangestaltung. (Foto: Objektfoto)

6.16 Uhr – Eine Schmanin als Mittelpunkt in Halle

Im Landesmuseum für Vorgeschichte öffnet im März eine umfangreiche Sonderausstellung zu einem Thema, das auch heute noch eine große Faszination ausübt. Im Mittelpunkt steht der 9.000 Jahre alte Fund der berühmten Schamanin von Bad Dürrenberg. Was es noch zu sehen gibt.

Was jahrtausendealte Funde über Schamanen erzählen: Ein erster Blick in die neue Sonderausstellung in Halle

Er weist eindrucksvoll den Weg in die Ausstellung: Juraj Lipták, Archäologie-Fotograf und Szenograf, hat diesen Hingucker für das Atrium des Landesmuseums für Vorgeschichte gestaltet. Die grafischen Motive auf der umgekehrten Pyramide haben eine besondere Bedeutung. (Foto: Steffen Schellhorn)

5.57 Uhr – Zurück in Halle nach Reise durch Europa

2024 brach die Friseurmeisterin Madlen Duhre ihre Zelte in Halle ab, kündigte ihre Wohnung, verkaufte ihren Salon, holte sich einen Bus und fuhr davon. Inzwischen ist sie zurück in Halle. Fand sie, wonach sie suchte?

Allein mit dem Van durch Europa: Selbstfindungs-Reise einer Hallenserin nimmt abruptes Ende

Wieder im Dienst: Friseurmeisterin Madlen Duhre (rechts) arbeitet seit diesem Jahr im Friseursalon von Konstanze Heinicke in der Kleinen Ulrichstraße. (Foto: Denny Kleindienst)

