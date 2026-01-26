News im Blog: Der Tag im Ticker Heute in Halle am 26. Januar 2026: Bei Wintereinbruch: Zwei Unfälle auf der A 14 +++ OB-Chauffeur: Nächste Posse ums Personal +++ HFC wird 60: Podcast zum Jubiläum
Der neuerliche Wintereinbruch mit Regen, Schnee und Glätte sorgt für zwei Unfälle auf der A 14, ein Chauffeur, der nur drei Tage blieb, sorgt für neue Fragen zur Personalauswahl bei OB Alexander Vogt, zum 60. Geburtstag des HFC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 26. Januar 2026, in Halle wichtig ist.
Was passiert heute am Montag, 26. Januar, in Halle? Welche Straßen sind gesperrt, wo gibt’s Neues aus Politik, Kultur und Sport – und welche gute Nachricht sorgt für Gesprächsstoff?
Halle. Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es zuerst hier.
Eine ganze Stadt auf einen Wisch
Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 23. Januar. Immer der aktuelle Ticker vom Tag steht unter Heute in Halle. Und hier erklären wir Ihnen, was Sie dort sonst noch alles finden: Newsblog, Newsletter und Podcast.
Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet öffnet und aktualisiert, hat immer die aktuellsten Nachrichten aus Halle auf dem Bildschirm – ganz ohne langes Suchen.
Das ist heute neu am Montag in Halle:
18.51 Uhr – 60 Jahre: Podcast zum HFC-Jubiläum
Und noch was zum Nachhören: Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.
Folge 37 - 60 Jahre HFC: Zwischen Tragödie, Treue und der ewigen Hoffnung auf mehr
18.35 Uhr – Das ist der Podcast vom 26. Januar
Das Rap-Kollektiv Montagsmaler macht öffentliche Orte in Halle zur Bühne, Eistaucher wagen sich mal wieder in den Hufeisensee, so erklärt Lea Gruber ihren spektakulären Siegtreffer für die Wildcats gegen Göppingen: Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Montag, 26. Januar.
Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.
18.12 Uhr – Neuer Chef für MDR in Halle/Leipzig
Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen. Boris Lochthofen kehrt zum MDR zurück und übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Direktion Halle/Leipzig.
Boris Lochthofen wird Direktor der MDR-Direktion Halle/Leipzig
Kennen Sie schon unseren Newsletter? Wenn Sie sich hier anmelden, kommt Hier in Halle jeden Morgen von Montag bis Samstag direkt per Mail zu Ihnen.
Lesen Sie heute von Isabell Sparfeld: OB Vogts Personalpolitik wirft weitere Fragen auf
18.03 Uhr – Nabu will sofortigen Baustopp für A143
Der Tunnelbau bei Friedrichsschwerz sorgt weiter für Ärger - und es geht tatsächlich wieder vor Gericht. Der Nabu möchte einen sofortigen Baustopp für die Autobahn A143 bei Halle erwirken.
Autobahn vor Gericht: A143: Nabu stellt Eilantrag auf Baustopp bei Halle
16.48 Uhr – Wie hoch sind die Kosten der Unterkunft?
In Halle sollen die sogenannten Kosten der Unterkunft fortgeschrieben werden. Eine Fachfirma hat dafür viele Mietangebote untersucht. Das Ergebnis dürfte vor allem eine Bevölkerungsgruppe freuen.
Über 6.000 Mietangebote geprüft - so viel Geld bekommen Bürgergeldempfänger in Halle fürs Wohnen
15.57 Uhr – Endlich wieder Winterlinge in Ostrau legal sehen
Der Schlosspark Ostrau war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema in der Gemeinde. Vor allem kurzfristige Sperrungen sorgten für Fragen. Nun gibt es neue Entwicklungen, die für Besucher und Veranstalter gleichermaßen von Bedeutung sind.
Winterlinge kehren zurück: Schlosspark Ostrau soll pünktlich wieder vollständig öffnen
15.12 Uhr – Wie gut passen Halle und die Kaulitz-Brüder zusammen?
Neuauflage der Kult-Show "Wetten, dass ..?" mit Bill und Tom Kaulitz, gesendet aus Halle: Seit dieser Mitteilung ist auch die Stadt selbst in vieler Munde. "Holidaycheck" zeigt, wie sehr sich Halle und die beiden "Tokio Hotel"-Stars ähneln.
Wetten, dass Halle Gemeinsamkeiten mit Bill und Tom Kaulitz hat?
14.05 Uhr – Handydiebstahl in S11: Polizei findet Frau
Seit dem 23. Januar wurde nach einer jungen Frau gefahndet, die im vergangenen Jahr ein Smartphone in der S11 von Halle nach Braunsbedra gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, konnte inzwischen die Identität der Frau festgestellt werden.
Nach Diebstahl von teurem Handy in der S11: Polizei kann Diebin ausfindig machen
13.51 Uhr – Rappen im Späti in Halle
Seit vielen Jahren treffen sich die Montagsmaler stets zum Wochenstart, um zusammen zu freestylen. Inzwischen veröffentlichen sie auch regelmäßig Videos. Die zu sehen, ist ein großer Spaß.
Rappen im Späti: Musiker-Kollektiv in Halle macht öffentliche Plätze zur Bühne
13.05 Uhr – Unterstützung für den Weissen Ring
Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat in Halle dem Weissen Ring Geld gespendet. Dieses soll die Unterstützung von Menschen fördern, die Opfer von Straftaten geworden sind.
Hilfe für Opfer: Investitionsbank spendet 1.000 Euro an den Weissen Ring
12.43 Uhr – „Square Halle-sur-Saale“ in Grenoble
Der „Square Halle-sur-Saale“ ist in der Alpenstadt Grenoble eingeweiht worden. Die Verantwortlichen aus Halle erhoffen sich neue Impulse für die Beziehung zur französischen Partnerstadt.
50 Jahre Partnerstadt Grenoble: Halle hat jetzt einen Platz in Frankreich
12.17 Uhr – Auch die Bahn fährt fast nach Plan
Stabil ist auch die Lage auf den Schienen rund um Halle aus. Eine Bahnsprecherin erklärt auf MZ-Nachfrage: "Der Fernverkehr in Ostdeutschland läuft stabil. Es gibt im Regionalverkehr immer wieder einzelne Einschränkungen, die zu wenigen Minuten Verspätungen führen können. Diese werden aber sehr schnell behoben."
11.28 Uhr – Kaum Störungen im Nahverkehr
In Halle selbst bleibt der Wintereinbruch ohne größere Folgen. Wie Iris Rudolph, Pressesprecherin der Stadtwerke Halle, am Montagvormittag auf MZ-Nachfrage sagte, kam es am Montagmorgen nur zu vereinzelten Störungen und daraus folgenden Verspätungen im halleschen Nahverkehr. Man sei vorbereitet gewesen, so Rudolph.
10.04 Uhr – Statt Weihnachtspost: Spiel und Sport fürs Teilhabezentrum
Für ein Teilhabezentrum im Medizinerviertel können nun weitere Spiel- und Sportgeräte gekauft werden. Damit wird ein Treffpunkt von behinderten und nicht-behinderten Menschen im Quartier gestärkt.
Verzicht auf Weihnachtspost: HWG spendet stattdessen vierstelligen Betrag an halleschen Verein
9.31 Uhr – Wie gut ist der HFC nach drei Testspielsiegen wirklich?
Der HFC geht in die letzte Vorbereitungswoche des Winters. Wie Trainer Schröder die Form bewertet und gegen wen bei einem Pflichtspielausfall getestet werden soll.
So bewertet HFC-Trainer Schröder die Form seines Kaders nach drei Testsiegen
In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.
9.06 Uhr – Auf manche Mitbewohner würde man gerne verzichten
In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 26. Januar geht es um einen Gast, auf dessen Anwesenheit alle anderen Beteiligten gerne verzichten würden.
365 Tage, 365 Tiere: Dieser Mitbewohner ist in Halle gar nicht gern gesehen
8.34 Uhr – Herzlichen Glückwunsch! HFC wird 60
Große Erfolge blieben dem Halleschen FC in sechs Jahrzehnten zwar verwehrt. Was den Verein jedoch ausmacht, ist der Zusammenhalt – selbst in schwierigen Phasen.
Vereint in Rot‑Weiß - 60 Jahre Hallescher FC zwischen Ekstase, Absturz und Treue
8.08 Uhr – Winter: Zwei Unfälle auf A 14, kein Schulbus im Saalekreis
Der neuerliche Wintereinbruch seit Sonntagabend in der Region hat auch die Autobahnen im Griff: Bereits am Sonntag gegen 21 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw Audi in der A 14-Abfahrt Gröbers im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizeibericht kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.
In der Nacht gegen 1.30 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der A 14 in Fahrtrichtung Magdeburg nach Polizeiangaben auf dem mittleren Fahrstreifen vor der Anschlussstelle Halle-Peißen bei Schneefall mit einer zu hohen Geschwindigkeit unterwegs. Auch er kam von der Fahrbahn ab, der Pkw kollidierte mit der rechten Leitplanke und blieb quer auf der Autobahn stehen.
Derweil sorgt der Schnee aus der Nacht auch für Einschränkungen im Schülerverkehr: Wie der Saalekreis am Morgen mitteilte, könne es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse heute im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen kann. Der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis habe bereits informiert, dass der Linienverkehr einschließlich Schülerverkehr und Anrufbus vorläufig bis 8 Uhr eingestellt sei.
7.47 Uhr – „Wetten, dass ...?“: So lief die Beatles-Wette damals
Noch mal „Wetten, dass ...?“: Viermal war die TV-Show schon in Halle zu Gast, nun werden im Dezember die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill von „Tokio Hotel“ die fünfte Halle-Ausgabe moderieren. Woran sich ein hallescher Musiker bei seinem Auftritt 2008 in der Halle Messe erinnert - und wen er gern getroffen hätte.
„Wetten, dass ...?“ - Welche Hallenser damals gegen Thomas Gottschalk bei der Beatles-Wette angetreten sind
6.53 Uhr – Eistaucher wagen sich in Hufeisensee
Am Hufeisensee sind Taucher vom TC Orca Halle am Sonntag unter die dicke Eisschicht geschwommen. Was das Eistauchen so besonders macht und in welchem zugefrorenen See das im Trend liegende Eisbaden kontrolliert möglich ist.
Zum ersten Mal seit rund zehn Jahren: Eistaucher wagten sich in den Hufeisensee
6.28 Uhr – MZ-´Messe: Wie reist Halle 2026?
Bei der 27. MZ-Reisen Messe haben sich zahlreiche Besucher über die neusten Angebote und beliebte Ziele für den nächsten Urlaub informiert. Wie sich die Sparsamkeit auf das Reiseverhalten auswirkt.
Zeit für Urlaub: Welche Reiseziele 2026 im Trend liegen
6.09 Uhr – Ärger um Sanierung von GWG-Block
Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt klagen über Sanierungslärm, Schmutz und wachsende Sorgen nach Kellerbränden. Wie die Situation vor Ort ist.
Baulärm, Brände, Ärger über Rechnungen: Mieter fühlen sich in Halle-Neustadt alleingelassen
5.51 Uhr – Nur drei Tage da: Wie kam der Chauffeur zum OB?
Neue Details zur Personalpolitik im OB-Büro werfen große Fragen auf. Der gefeuerte Referent Achmed Großer hatte wohl mehr Einfluss als bisher bekannt war.
Er blieb nur drei Tage: Was Vogts fragwürdiger Chauffeur mit dem gefeuerten OB-Referenten in Halle zu tun hat
Newsletter und Podcast
- Newsletter „Hier in Halle“ – Montag bis Samstag früh die wichtigsten News aus der Stadt
- Podcast „Heute in Halle“ – täglich die Schlagzeilen zum Hören
Archiv – die letzten drei Werktage
Halles Tag im Überblick
Damit sind Sie für heute auf dem Laufenden. Im Laufe des Tages ergänzen wir diesen Ticker um neue Meldungen aus Halle – aktuell, lokal und verlässlich. Danke, dass Sie „Heute in Halle“ lesen.