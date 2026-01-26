Der neuerliche Wintereinbruch mit Regen, Schnee und Glätte sorgt für zwei Unfälle auf der A 14, ein Chauffeur, der nur drei Tage blieb, sorgt für neue Fragen zur Personalauswahl bei OB Alexander Vogt, zum 60. Geburtstag des HFC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Montag, 26. Januar 2026, in Halle wichtig ist.

18.51 Uhr – 60 Jahre: Podcast zum HFC-Jubiläum

Und noch was zum Nachhören: Zum 60. Geburtstag des Halleschen FC blickt der Podcast „Chemie kennt keine Liga“ zurück auf bewegende Momente, große Namen, bittere Abstürze – und auf das, was den Klub bis heute zusammenhält.

Folge 37 - 60 Jahre HFC: Zwischen Tragödie, Treue und der ewigen Hoffnung auf mehr

18.35 Uhr – Das ist der Podcast vom 26. Januar

Das Rap-Kollektiv Montagsmaler macht öffentliche Orte in Halle zur Bühne, Eistaucher wagen sich mal wieder in den Hufeisensee, so erklärt Lea Gruber ihren spektakulären Siegtreffer für die Wildcats gegen Göppingen: Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Montag, 26. Januar.

Sie wollen lieber zuhören als lesen? „Heute in Halle" gibt es deshalb auch als Podcast: Hier und überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie jeden Abend die Schlagzeilen des Tages.

18.12 Uhr – Neuer Chef für MDR in Halle/Leipzig

Der Mitteldeutsche Rundfunk hat eine zentrale Personalentscheidung getroffen. Boris Lochthofen kehrt zum MDR zurück und übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Direktion Halle/Leipzig.

Boris Lochthofen wird Direktor der MDR-Direktion Halle/Leipzig

Boris Lochthofen kehrt als neuer Direktor vom Standort Halle/Leipzig beim MDR zurück. (Foto: MDR/Hagen Wolf)

18.03 Uhr – Nabu will sofortigen Baustopp für A143

Der Tunnelbau bei Friedrichsschwerz sorgt weiter für Ärger - und es geht tatsächlich wieder vor Gericht. Der Nabu möchte einen sofortigen Baustopp für die Autobahn A143 bei Halle erwirken.

Autobahn vor Gericht: A143: Nabu stellt Eilantrag auf Baustopp bei Halle

Der Tunnel bei Friedrichsschwerz ist Stein des Anstoßes. (Foto: Dirk Skrzypczak)

16.48 Uhr – Wie hoch sind die Kosten der Unterkunft?

In Halle sollen die sogenannten Kosten der Unterkunft fortgeschrieben werden. Eine Fachfirma hat dafür viele Mietangebote untersucht. Das Ergebnis dürfte vor allem eine Bevölkerungsgruppe freuen.

Über 6.000 Mietangebote geprüft - so viel Geld bekommen Bürgergeldempfänger in Halle fürs Wohnen

In Halle-Neustadt gelten die Mieten häufig als „günstig“. Aber stimmt das? (Foto: dpa)

15.57 Uhr – Endlich wieder Winterlinge in Ostrau legal sehen

Der Schlosspark Ostrau war in den vergangenen Monaten immer wieder Thema in der Gemeinde. Vor allem kurzfristige Sperrungen sorgten für Fragen. Nun gibt es neue Entwicklungen, die für Besucher und Veranstalter gleichermaßen von Bedeutung sind.

Winterlinge kehren zurück: Schlosspark Ostrau soll pünktlich wieder vollständig öffnen

Die Winterling-Tage in Ostrau stehen bevor. In diesem Jahr können die Besucher den Park wieder besuchen. (Foto: Axel Schymon)

15.12 Uhr – Wie gut passen Halle und die Kaulitz-Brüder zusammen?

Neuauflage der Kult-Show "Wetten, dass ..?" mit Bill und Tom Kaulitz, gesendet aus Halle: Seit dieser Mitteilung ist auch die Stadt selbst in vieler Munde. "Holidaycheck" zeigt, wie sehr sich Halle und die beiden "Tokio Hotel"-Stars ähneln.

Wetten, dass Halle Gemeinsamkeiten mit Bill und Tom Kaulitz hat?

"Holidaycheck" findet, dass die Stadt Halle und die Kaulitz-Brüder sehr gut zusammenpassen. (Foto: Imago/Steffen Schellhorn)

14.05 Uhr – Handydiebstahl in S11: Polizei findet Frau

Seit dem 23. Januar wurde nach einer jungen Frau gefahndet, die im vergangenen Jahr ein Smartphone in der S11 von Halle nach Braunsbedra gestohlen haben soll. Wie die Polizei mitteilte, konnte inzwischen die Identität der Frau festgestellt werden.

Nach Diebstahl von teurem Handy in der S11: Polizei kann Diebin ausfindig machen

13.51 Uhr – Rappen im Späti in Halle

Seit vielen Jahren treffen sich die Montagsmaler stets zum Wochenstart, um zusammen zu freestylen. Inzwischen veröffentlichen sie auch regelmäßig Videos. Die zu sehen, ist ein großer Spaß.

Rappen im Späti: Musiker-Kollektiv in Halle macht öffentliche Plätze zur Bühne

In diesem Spätshop in der Burgstraße in Halle haben die Montagsmaler ihre sogenannte „MoMa Corner“ veranstaltet. (Foto: RDY)

13.05 Uhr – Unterstützung für den Weissen Ring

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt hat in Halle dem Weissen Ring Geld gespendet. Dieses soll die Unterstützung von Menschen fördern, die Opfer von Straftaten geworden sind.

Hilfe für Opfer: Investitionsbank spendet 1.000 Euro an den Weissen Ring

12.43 Uhr – „Square Halle-sur-Saale“ in Grenoble

Der „Square Halle-sur-Saale“ ist in der Alpenstadt Grenoble eingeweiht worden. Die Verantwortlichen aus Halle erhoffen sich neue Impulse für die Beziehung zur französischen Partnerstadt.

50 Jahre Partnerstadt Grenoble: Halle hat jetzt einen Platz in Frankreich

Grenobles Bürgermeister Eric Piolle (rechts) und Halles OB Alexander Vogt weihen den neuen Platz in Grenoble ein. (Foto: DFG/Diaby)

12.17 Uhr – Auch die Bahn fährt fast nach Plan

Stabil ist auch die Lage auf den Schienen rund um Halle aus. Eine Bahnsprecherin erklärt auf MZ-Nachfrage: "Der Fernverkehr in Ostdeutschland läuft stabil. Es gibt im Regionalverkehr immer wieder einzelne Einschränkungen, die zu wenigen Minuten Verspätungen führen können. Diese werden aber sehr schnell behoben."

11.28 Uhr – Kaum Störungen im Nahverkehr

In Halle selbst bleibt der Wintereinbruch ohne größere Folgen. Wie Iris Rudolph, Pressesprecherin der Stadtwerke Halle, am Montagvormittag auf MZ-Nachfrage sagte, kam es am Montagmorgen nur zu vereinzelten Störungen und daraus folgenden Verspätungen im halleschen Nahverkehr. Man sei vorbereitet gewesen, so Rudolph.

10.04 Uhr – Statt Weihnachtspost: Spiel und Sport fürs Teilhabezentrum

Für ein Teilhabezentrum im Medizinerviertel können nun weitere Spiel- und Sportgeräte gekauft werden. Damit wird ein Treffpunkt von behinderten und nicht-behinderten Menschen im Quartier gestärkt.

Verzicht auf Weihnachtspost: HWG spendet stattdessen vierstelligen Betrag an halleschen Verein

9.31 Uhr – Wie gut ist der HFC nach drei Testspielsiegen wirklich?

Der HFC geht in die letzte Vorbereitungswoche des Winters. Wie Trainer Schröder die Form bewertet und gegen wen bei einem Pflichtspielausfall getestet werden soll.

So bewertet HFC-Trainer Schröder die Form seines Kaders nach drei Testsiegen

Trainer Robert Schröder ist mit der Vorbereitung des HFC zufrieden, der Ausfall von Serhat Polat (M.) wiegt aber schwer. (Foto: Imago/Köhn)

In Folge 36 von Chemie kennt keine Liga, die seit Dienstag online ist, sprechen Julius Lukas und HFC-Experte Fabian Wölfling über den Trainingsstart in der Regionalliga-Rückrunde, Kaderplanungen im Winter, die Vertragslage beim Halleschen FC und das 60-jährige Jubiläum.

9.06 Uhr – Auf manche Mitbewohner würde man gerne verzichten

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 26. Januar geht es um einen Gast, auf dessen Anwesenheit alle anderen Beteiligten gerne verzichten würden.

365 Tage, 365 Tiere: Dieser Mitbewohner ist in Halle gar nicht gern gesehen

8.34 Uhr – Herzlichen Glückwunsch! HFC wird 60

Große Erfolge blieben dem Halleschen FC in sechs Jahrzehnten zwar verwehrt. Was den Verein jedoch ausmacht, ist der Zusammenhalt – selbst in schwierigen Phasen.

Vereint in Rot‑Weiß - 60 Jahre Hallescher FC zwischen Ekstase, Absturz und Treue

Halles Klaus Urbanczyk (links) verteidigt 1966 in der Oberliga gegen Union Berlins Ralf Quest. (Foto: imago/ND-Archiv)

8.08 Uhr – Winter: Zwei Unfälle auf A 14, kein Schulbus im Saalekreis

Der neuerliche Wintereinbruch seit Sonntagabend in der Region hat auch die Autobahnen im Griff: Bereits am Sonntag gegen 21 Uhr verlor der Fahrer eines Pkw Audi in der A 14-Abfahrt Gröbers im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizeibericht kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Es entstand Sachschaden.

In der Nacht gegen 1.30 Uhr war ein BMW-Fahrer auf der A 14 in Fahrtrichtung Magdeburg nach Polizeiangaben auf dem mittleren Fahrstreifen vor der Anschlussstelle Halle-Peißen bei Schneefall mit einer zu hohen Geschwindigkeit unterwegs. Auch er kam von der Fahrbahn ab, der Pkw kollidierte mit der rechten Leitplanke und blieb quer auf der Autobahn stehen.

Derweil sorgt der Schnee aus der Nacht auch für Einschränkungen im Schülerverkehr: Wie der Saalekreis am Morgen mitteilte, könne es aufgrund der vorhergesagten Wetterverhältnisse heute im Schülerverkehr im Saalekreis zu Störungen und Ausfällen kommen kann. Der OBS Omnibusbetrieb Saalekreis habe bereits informiert, dass der Linienverkehr einschließlich Schülerverkehr und Anrufbus vorläufig bis 8 Uhr eingestellt sei.

7.47 Uhr – „Wetten, dass ...?“: So lief die Beatles-Wette damals

Noch mal „Wetten, dass ...?“: Viermal war die TV-Show schon in Halle zu Gast, nun werden im Dezember die Kaulitz-Zwillinge Tom und Bill von „Tokio Hotel“ die fünfte Halle-Ausgabe moderieren. Woran sich ein hallescher Musiker bei seinem Auftritt 2008 in der Halle Messe erinnert - und wen er gern getroffen hätte.

„Wetten, dass ...?“ - Welche Hallenser damals gegen Thomas Gottschalk bei der Beatles-Wette angetreten sind

„Wetten, dass ...?“-Moderator Thomas Gottschalk schüttelt bei der Beatles-Wette 2008 in Halle dem 2025 verstorbenen Frank Lausch, hallesches Urgestein, die Hand. Dahinter mit Sonnenbrille: Metrix-Studiochef Olaf Mehl. (Foto: Screenshot privat)

6.53 Uhr – Eistaucher wagen sich in Hufeisensee

Am Hufeisensee sind Taucher vom TC Orca Halle am Sonntag unter die dicke Eisschicht geschwommen. Was das Eistauchen so besonders macht und in welchem zugefrorenen See das im Trend liegende Eisbaden kontrolliert möglich ist.

Zum ersten Mal seit rund zehn Jahren: Eistaucher wagten sich in den Hufeisensee

Der Tauchclub Orca Halle hat den gefrorenen Hufeisensee zum Eistauchen genutzt. (Foto: Isabell Sparfeld)

6.28 Uhr – MZ-´Messe: Wie reist Halle 2026?

Bei der 27. MZ-Reisen Messe haben sich zahlreiche Besucher über die neusten Angebote und beliebte Ziele für den nächsten Urlaub informiert. Wie sich die Sparsamkeit auf das Reiseverhalten auswirkt.

Zeit für Urlaub: Welche Reiseziele 2026 im Trend liegen

Zahlreiche Besucher haben sich bei der MZ-Reisen Messe 2026 über Urlaubsziele und Exklusiv-Angebote informiert. (Foto: Isabell Sparfeld)

6.09 Uhr – Ärger um Sanierung von GWG-Block

Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt klagen über Sanierungslärm, Schmutz und wachsende Sorgen nach Kellerbränden. Wie die Situation vor Ort ist.

Baulärm, Brände, Ärger über Rechnungen: Mieter fühlen sich in Halle-Neustadt alleingelassen

Petra Toth (69) (von links) lebt seit 24 Jahren im Haus, Ute Köhler (84) lebt seit 27 Jahren im Block, Frank Schmidtchen (66) seit 37 Jahren und Martina Schaffrin (70) zog 1976 ein – also vor 50 Jahren. Alle vereint die dritte und wohl nervigste Rekonstruktion in der Zscherbener Straße. (Foto: Marvin Matzulla)

5.51 Uhr – Nur drei Tage da: Wie kam der Chauffeur zum OB?

Neue Details zur Personalpolitik im OB-Büro werfen große Fragen auf. Der gefeuerte Referent Achmed Großer hatte wohl mehr Einfluss als bisher bekannt war.

Er blieb nur drei Tage: Was Vogts fragwürdiger Chauffeur mit dem gefeuerten OB-Referenten in Halle zu tun hat

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt am Heck seines Dienstwagens. Sein ehemaliger Chauffeur war wohl unter dubiosen Umständen angestellt. (Foto: Marvin Matzulla)

