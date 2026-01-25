Modernisierung in Halle Baulärm, Brände, Ärger über Rechnungen: Mieter fühlen sich in Halle-Neustadt alleingelassen
Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt klagen über Sanierungslärm, Schmutz und wachsende Sorgen nach Kellerbränden. Wie die Situation vor Ort ist.
Halle (Saale)/MZ. - Seit Monaten leben die Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt zwischen Baulärm, Schmutz und Gerüsten. Nun fühlen sich mit ihren Sorgen kaum gehört.