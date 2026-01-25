Petra Toth (69) (von links) lebt seit 24 Jahren im Haus, Ute Köhler (84) lebt seit 27 Jahren im Block, Frank Schmidtchen (66) seit 37 Jahren und Martina Schaffrin (70) zog 1976 ein – also vor 50 Jahren. Alle vereint die dritte und wohl nervigste Rekonstruktion in der Zscherbener Straße.

(Foto: Marvin Matzulla)