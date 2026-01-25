weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halle
    4. >

  4. Modernisierung in Halle: Baulärm, Brände, Ärger über Rechnungen: Mieter fühlen sich in Halle-Neustadt alleingelassen

Modernisierung in Halle Baulärm, Brände, Ärger über Rechnungen: Mieter fühlen sich in Halle-Neustadt alleingelassen

Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt klagen über Sanierungslärm, Schmutz und wachsende Sorgen nach Kellerbränden. Wie die Situation vor Ort ist.

Von Marvin Matzulla 25.01.2026, 16:00
Petra Toth (69) (von links) lebt seit 24 Jahren im Haus, Ute Köhler (84) lebt seit 27 Jahren im Block, Frank Schmidtchen (66) seit 37 Jahren und Martina Schaffrin (70) zog 1976 ein – also vor 50 Jahren. Alle vereint die dritte und wohl nervigste Rekonstruktion in der Zscherbener Straße.
Petra Toth (69) (von links) lebt seit 24 Jahren im Haus, Ute Köhler (84) lebt seit 27 Jahren im Block, Frank Schmidtchen (66) seit 37 Jahren und Martina Schaffrin (70) zog 1976 ein – also vor 50 Jahren. Alle vereint die dritte und wohl nervigste Rekonstruktion in der Zscherbener Straße. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Seit Monaten leben die Mieter eines GWG-Blocks in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt zwischen Baulärm, Schmutz und Gerüsten. Nun fühlen sich mit ihren Sorgen kaum gehört.