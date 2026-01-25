Wenn die Temperaturen fallen, wird die Straße zur Gefahr. In Zeitz ist man auf der Suche nach Schutzlosen. Gleichzeitig stoßen Unterkünfte und Kleiderkammer an ihre Grenzen.

Frostnächte in Zeitz: Hilfe läuft – doch sie reicht nicht

Die Betten in der Obdachlosenunterkunft in der Hospitalstraße in Zeitz sind zurzeit fast alle belegt. Die Kälte ist nur ein Grund für die Suche nach einer warmen Bleibe.

Zeitz/MZ. - Die Temperaturen sinken derzeit nachts unter den Gefrierpunkt. „Für Menschen, die auf der Straße leben, kann das gefährlich werden“, sagt Jörg Recknagel. Der Pastor der Leuchtturmgemeinde bietet deshalb montags und mittwochs eine Wärmestube an und ist außerdem einmal pro Woche unterwegs, um im Wald, in Parks, unter Brücken sowie in Garagen und Gartenlauben nach Menschen zu schauen, die dort Unterschlupf suchen.