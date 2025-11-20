Im Leuchtturm Zeitz gibt es mehr als nur warme Mahlzeiten – hier finden Menschen Gemeinschaft, Unterstützung und Hoffnung. Wie Pastor Jörg Recknagel Leben verändert.

Warum Einsamkeit krank macht – und wie der Leuchtturm in Zeitz dagegenarbeitet

Montags und mittwochs hat die Wärmestube im Leuchtturm geöffnet. Neben warmen Getränken und einem Imbiss gibt es Geselligkeit.

Zeitz/MZ. - Auf jedem der vier Tische der Leuchtturmgemeinde in Zeitz stehen frische Blumen. „Kultur am Arbeitsplatz ist wichtig“, sagt Pastor Jörg Recknagel und blickt über den einen gedeckten Tisch. Dort steht Gedeck für drei Personen, gefaltete Servietten, Marmelade, Margarine und ein wenig Aufschnitt. Am Tisch haben sich ein Mann und zwei ältere Damen eingefunden.