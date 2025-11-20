Ein Brand am Kraftwerk Schkopau sorgt am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr, die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen einen 17-Jährigen wegen 80 Bombendrohungen bundesweit, vor dem Spiel in Jena kämpft der HFC mit den Folgen vergangener Ausschreitungen: Im Newsblog lesen Sie alles, was heute, am Donnerstag, 20. November 2025, in Halle wichtig ist.

Heute in Halle am 20. November 2025: Brand am Kraftwerk Schkopau +++ 80 Bombendrohungen: 17-Jähriger im Visier +++ HFC droht Blocksperre

Das ist neu am Donnerstag in Halle:

21.31 Uhr – Zwei Verletzte bei Kellerbrand in Neustadt

In Halle-Neustadt ist es am Donnerstagabend zu einem Kellerbrand gekommen. Feuerwehr, Notarzt und Rettungswagen waren in der Zscherbener Straße im Einsatz.

Zwei Verletzte: Feuerwehr rückt zu Kellerbrand in der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt aus

In der Zscherbener Straße in Halle-Neustadt kam es am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. (Foto: Marvin Matzulla)

Lesen Sie heute von Annette Herold-Stolze: Die höchste Miete im ganzen Block

19.44 Uhr – Kohlebunker: Förderband löst Glimmbrand aus

Bei dem Großeinsatz am Kraftwerk in Schkopau beschäftigt die Feuerwehr ein Brand auf dem Gelände der Saale Energie. Nach MZ-Informationen handelt es sich dabei um einen Kohlebunker, bei dem ein Förderband einen Glimmbrand ausgelöst hat. Die Einsatzkräfte vor Ort versuchen, den Brand mit einer Drehleiter von außen löschen.

Zahlreiche Einsatzkräfte sind bei der Bekämpfung auf dem Gelände der Saale Energie am Kraftwerk in Schkopau vor Ort. (Foto: Katrin Sieler)

18.39 Uhr – Das ist der Podcast vom 20. November

Dachstuhlbrand in denkmalgeschütztem Gebäude sorgt für Großeinsatz an der Mansfelder Straße, Halles Turn-Legende Johanna Quaas wird 100 Jahre alt, der HFC steht vor dem Charaktertest in Jena: Das und mehr zu hören gibt es im Podcast von Donnerstag, 20. November.

18.08 Uhr – 80 Bombendrohungen bundesweit: 17-Jähriger im Visier

Immer öfter muss Sachsen-Anhalts Polizei einschreiten, weil es Bombendrohungen gegen Schulen und Krankenhäuser gibt. Nun wird bekannt: Die Staatsanwaltschaft Halle ermittelt gegen einen 17-Jährigen, der bundesweit für 80 Fälle verantwortlich sein soll.

Nach einer Bombendrohung riegelten Polizisten am vergangenen Sonntag das Areal rund das Wernigeröder Rathaus ab. (Foto: Ivonne Sielaff)

17.48 Uhr – Brand am Kraftwerk Schkopau: Feuerwehr im Großeinsatz

Am Kraftwerk in Schkopau läuft ein Großeinsatz der Feuerwehr. Grund dafür ist der Brand in einem Kohlebunker. Der Kreis warnt vor Geruchsbelästigungen.

Am Kraftwerk in Schkopau läuft derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr. (Foto: Katrin Sieler)

17.34 Uhr – Weihnachtsmarkt: Havag leitet Nachtbusse um

Die Havag leitet wegen des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz ihre Nachtbuslinien 91 und 97 um. Die Umleitung gilt ab 25. November bis voraussichtlich 23. Dezember. In diesem Zeitraum fahren beide Linien nicht die Haltestellen Marktplatz (Steig A/B) und Franckeplatz (Steig A/B) an.

Fahrgäste am Marktplatz können alternativ an der Haltestelle Hallmarkt (Steig B) ein- oder aussteigen. Am Franckeplatz halten die Buslinien ersatzweise an den Steigen F und E. Die Umleitung führt in beiden Richtungen über den Hallmarkt und Glauchaer Platz.

17.16 Uhr – Dem HFC droht eine Blocksperre

Erst die Ausschreitungen in Jena, dann der Platzsturm gegen Leipzig. Die Folge für den HFC: ein mächtiger Imageschaden und zwei heftige Strafen. Wie der Verein das Gewaltproblem in seinen Fanreihen in den Griff bekommen will und was er zu Stadionverboten sagt.

Blocksperre droht: Wie der HFC vor dem brisanten Spiel in Jena auf seine Fanszene einwirken will

Die Ausschreitungen überschatteten das letzte Duell zwischen Jena und Halle. (Foto: IMAGO/Bild13)

Sie haben das Pokal-Derby Turbine gegen HFC verpasst? Dann finden Sie hier das Spiel noch mal in voller Länge. Und hier haben für Sie auch die Highlights zusammengestellt:

Die Highlights des Spiels HFC gegen Turbine Halle (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) (Livestream: MGM Digital; Schnitt: C. Kadlubietz) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

16.57 Uhr – Ärger um Musik am Volkstrauertag

Es gibt Tage im Jahr, da ist öffentlicher Frohsinn verboten. Der vergangene Sonntag und der kommende Sonntag sind solche Tage. Was passiert, wenn man die Regelung vergisst, musste jetzt der Betreiber eines kleinen Weihnachtsmarktes erfahren.

Fröhlichsein verboten - Warum das Ordnungsamt in Halle an zwei Tagen im November besonders wachsam ist

Ein gemütlicher, vorweihnachtlicher Markt am Dormero-Hotel - was es mit dem Verbot auf sich hat. (Foto: Undine Freyberg)

15.43 Uhr – Radfahrer stößt mit Reh zusammen

Am Donnerstag gegen 6.40 Uhr ereignete sich im Bereich Hafen-bahntrasse (Bereich Pulverweiden) in Halle (Saale) ein Wildunfall: Ein Radfahrer stieß mit einem Reh zusamm. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Das Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

14.36 Uhr – Vor Duell mit HFC: Wie fit ist Jena Eshele?

Manassé Eshele verletzte sich vor zwei Wochen schwer, will im Duell mit dem HFC mit Spange im Mund aber wieder auflaufen. Warum er im Sommer Carl Zeiss Jena Halle vorzog.

Nach Horror-Unfall: Wie fit ist Eshele wirklich für das HFC-Duell?

Manassé Eshele erlitt im Spiel gegen Magdeburg eine Gehirnerschütterung. (Foto: IMAGO/Bild13)

14.07 Uhr – Nächster Hometown Markt in Halle

Zufriedene Händler und reichlich Besucher gab es beim Auftakt im vergangenen Jahr. Nun findet der zweite Hometown Markt in Halle statt, inklusive einiger ungewöhnlicher Anbieter.

Nach erfolgreicher Premiere im letzten Jahr: Am Wochenende findet Hometown Markt in Halle statt

Veranstalterin Jenny Falke (rechts) und Ausstellerin Franziska Herrmann im Eventatelier in der Fährstraße, wo am Wochenende der Hometown Markt stattfindet. (Foto: Denny Kleindienst)

13.28 Uhr – Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Polizeibeamte des Polizeirevieres Halle kontrollierten am Donnerstagabend gegen 21 Uhr im Bereich Grenobler Straße den Fahrer eines Volvos. Der 53-Jährige Fahrer habe dabei gegenüber den Polizeibeamten sehr deutliche Anzeichen eines Alkoholkonsums gezeigt.

Der durchgeführte Atemalkoholtest habe den Verdacht bestätigt. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und dessen Führerschein sichergestellt. Durch die Polizei wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet.

12.44 Uhr – Der neue Mehrwert ist da

Industriekrise schnell erklärt: Zu teure Produkte: Darum geht es heute im neuen Wirtschaftsnewsletter Mehrwert des Kollegen Steffen Höhne.

Weitere Themen sind der Kanzler für Gaskraftwerk, Ackerpreise weiter hoch, mehr Menschen in Geldnot, DHL investiert, Solarfabrik wird versteigert und Brücke kaputt.

12.08 Uhr – Endlich mal mehr Geld für die Naturparks

Die sechs Naturparks Sachsen-Anhalts bekommen regelmäßig finanzielle Zuwendungen vom Land - erstmals seit 2017 fällt die Fördersumme aber erheblich höher aus als bisher. Wofür der Naturpark Unteres Saaletal bei Halle das Geld einsetzen will und was bisher dort schon geleistet wird.

Warum in der alten Mineralwasserfabrik Neuragoczy eine Chaos-Maschine steht

Naturgesetze an der „Chaos-Maschine“ begreifen: Katharina Zunder, Projektkoordinatorin beim Naturpark Unteres Saaletal (l.), und Fotografin Karin Böhme, die die Räume der historischen Mineralwasserfabrik Neuragoczy neu belebt hat und dort Umweltarbeit für Kinder anbietet, freuen sich über eine finanzielle Förderung für den Naturpark Unteres Saaletal. (Foto: Katja Pausch)

11.16 Uhr – Großes Feuer in denkmalgeschütztem Haus

Am Mittwochabend brach ein Feuer in einem Hinterhaus des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudeensembles in der Mansfelder Straße aus. Wo früher Gelis Erotikmarkt war, rückte die Feuerwehr in Windeseile an. Die Ermittlungen zur Brandursache stehen noch ganz am Anfang.

Großeinsatz wegen Dachstuhlbrand: Löscharbeiten in Mansfelder Straße in Halle dauern mehrere Stunden

Am Donnerstagmorgen war die Feuerwehr noch immer im Einsatz, um Glutnester zu löschen. (Foto: Denny Kleindienst)

10.27 Uhr – Moderne Technik am Gymnasium Landsberg

Seit 35 Jahren gibt es das Gymnasium Landsberg. Beim Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff zeigte die Schule jüngst, wie sie sich entwickelt hat und worin sie sich von anderen Gymnasien abhebt.

Moderne Technik und Ganztagsschule: Warum das Gymnasium Landsberg mehr Platz braucht

Ab nach Las Vegas: Der Neuntklässler Yannick hat Schulleiter Stephan Baier und Ministerpräsident Reiner Haseloff dank Green Screen in die USA geschickt. (Foto: Steffen Schellhorn)

9.39 Uhr – DDR-Alltag: Behörde sammelt für Museum

Das DDR-Museum in Berlin bat um Objekte für seine Installation „Ökonomie des Mangels“. Das Landesverwaltungsamt in Halle ermunterte daraufhin Mitarbeiter zu Spenden.

Produkte aus der DDR: Suche nach dem DDR-Alltag

DDR im Kleinen: Simone Uthleb vom Museum in Berlin nimmt Spenden aus Halle entgegen. (Foto: Steffen Schellhorn)

9.22 Uhr – Mann wollte Spendenbox im Theater stehlen

Am Dienstagabend hat ein bislang unbekannter Mann versucht, eine im Rahmen einer Veranstaltung aufgestellte Spendenbox im Theater am Kaulenberg zu entwenden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeibericht gegen 18.45 Uhr. Zeugen beobachteten den Mann während der Tat und hielten ihn fest.

Der Täter konnte sich jedoch durch Gewaltanwendung losreißen und flüchtete. Dabei ließ er seinen Rucksack zurück, in dem sich auch die Spendenbox befand. Ein Zeuge erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

8.11 Uhr – Das Puschkinkino hat jetzt ein Café

Vor oder nach dem Film: Besucher des Puschkino und Gäste des Puschkinhauses können sich im „Manzul“ zum Quatschen treffen. Wie das Café geöffnet hat.

Neue Konkurrenz für die Cafés am Bebel-Platz in Halle

Im Puschkinhaus hat ein neues Café eröffnet. (Foto: Undine Freyberg)

7.36 Uhr – Gruppe greift zwei 15-Jährige an

Eine Gruppe bislang unbekannter Jugendlicher hat am Dienstag gegen 19.40 Uhr einen Feuerlöscher aus einem Parkhaus am Hansering entwendet und vor dem Gebäude entleert. Kurz darauf sprachen sie zwei 15-jährige E-Scooter-Fahrer an und griffen beide körperlich an.

Einer der Jugendlichen erlitt Verletzungen und musste in ein städtisches Krankenhaus gebracht werden. Zudem stahlen die Täter die Mütze eines der Geschädigten. Die Gruppe flüchtete anschließend. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert.

7.08 Uhr – 50 Jahre Städtepartnerschaft mit Linz

Zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Halle und Linz reist am heutigen Donnerstag eine Delegation aus Halle in die oberösterreichische Donaustadt. Für Halle vertreten Stadtratsvorsitzender Guido Haak, OB Alexander Vogt und Matthias Lux, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Halle, die Saalestadt.

Neben einem Besuch beim Linzer Bürgermeister Dietmar Prammer findet ein Austausch bei der Linz AG, dem städtischen Energie-, Telekommunikations- und Verkehrsunternehmen, statt. Anschließend gibt es eine gemeinsame Stadtrundfahrt. Am Freitag folgt ein Besuch der „Tabakfabrik Linz“, einst eine der modernsten Tabakfabriken Europas und heute Zentrum für Kreativwirtschaft und Digitalisierung.

6.43 Uhr – Johanna Quaas wird heute 100

Sie übergibt Pokale, macht auf dem Balkon Liegestütze und findet ihren Geburtstag „eigentlich normal“: Am 20. November wird Johanna Quaas, die älteste Turnerin der Welt, 100 Jahre alt. Was die Legende aus Halle am Turnsport bis heute fasziniert.

Guinness-Rekord und Turn-Legende: Johanna Quaas aus Halle wird 100

Kurz vor ihrem 100. Geburtstag verfolgt Johanna Quaas die Übungen der Nachwuchsturner in der Robert-Koch-Halle. (Foto: Hanna Schabacker)

6.29 Uhr – HFC-Torwart spricht über Aussprache im Team

Der Sportchef des Halleschen FC, Daniel Meyer, äußerte Zweifel, ob allen Spielern der Ernst der Lage bewusst ist. Was Sven Müller zur Situation und zum Verhältnis zu Trainer Robert Schröder sagt.

HFC-Torwart Sven Müller gibt Einblick: Das ist bei einer Aussprache der Mannschaft passiert

Torwart Sven Müller äußert sich zur Lage beim Halleschen FC. (Foto: Objektfoto)

6.13 Uhr – Richard-Paulick-Straße: Müll, Lärm, Gefahr

In der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt eskalieren Müll, Lärm und Hygieneskandale. Anwohner schlagen Alarm. Die Stadt spricht von über 100 Einsätzen in nur sechs Monaten. Sind Umzüge vom Braunschweiger Bogen ein Grund dafür?

Müll, Lärm, Gefahr: Zwei Wohnblöcke in Halle-Neustadt verfallen rasant

In der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt gibt es zunehmend Probleme mit Menschen aus Osteuropa. (Foto: Marvin Matzulla)

5.52 Uhr – Kann Halle wirklich Bahn-Zentrale sein?

Die Konzernzentrale der Deutschen Bahn am Riebeckplatz in Halle, 20.000 neue Arbeitsplätze in der Stadt - das klingt nach einer außerordentlichen Idee. Aber wer hoch hinaus will, muss vielleicht Gedanken aussprechen, die bisher noch nie gedacht wurden.

Bahnzentrale nach Halle? Deshalb rechnet die Stadt mit einer ernsthaften Chance

Erfurts Oberbürgermeister Andreas Horn (rechts) besucht seinen Amtskollegen Alexander Vogt in Halle. Beide wollen die Zentrale der Bahn in ihre Stadt holen. (Foto: Jonas Nayda)

