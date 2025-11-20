Das DDR-Museum in Berlin bat um Objekte für seine Installation „Ökonomie des Mangels“. Das Landesverwaltungsamt in Halle ermunterte daraufhin Mitarbeiter zu Spenden.

DDR im Kleinen: Simone Uthleb vom Museum in Berlin nimmt Spenden aus Halle entgegen.

Halle/MZ - Nichts wegwerfen hat auch sein Gutes. Eines Tages nämlich könnte jemand kommen und nach alten Schätzen fragen. Das DDR-Museum in Berlin hat das getan, in einem Aufruf im Juli. Devotionalien aus der Deutschen Demokratischen Republik wurden gesucht für eine neue Installation namens „Ökonomie des Mangels“. Mehr als 2.000 Zuschriften seien eingegangen und 500 Objekte, sagt die Sprecherin des Museums, Simone Uthleb.