Cyberattacken und Fake News Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor russischer Einflussnahme vor Landtagswahl

Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor Desinformationskampagnen und Cyberattacken vor der Landtagswahl 2026. Mehrere russische Hackergruppen sind bereits im Fokus.

Von Jan Schumann 09.01.2026, 18:00
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor der Landtagswahl im September vor Einflusskampagnen aus Russland und anderen Staaten. „Im Verfassungsschutzverbund rechnet man damit, dass es im Kontext und zeitlichen Umfeld der Landtagswahlen im nächsten Jahr zu Desinformationskampagnen kommen könnte“, erklärte Sachsen-Anhalts Innenministerium auf MZ-Anfrage.