Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Verfassungsschutz warnt vor der Landtagswahl im September vor Einflusskampagnen aus Russland und anderen Staaten. „Im Verfassungsschutzverbund rechnet man damit, dass es im Kontext und zeitlichen Umfeld der Landtagswahlen im nächsten Jahr zu Desinformationskampagnen kommen könnte“, erklärte Sachsen-Anhalts Innenministerium auf MZ-Anfrage.